Как и вы, летние выходные мы предпочитаем проводить за городом. Но что первым приходит в голову, когда речь заходит о уик-энде в Ленобласти? Прогулки по Петергофу, Царское Село или очередные шашлыки на даче? У нас есть идеи лучше. Ситимобил и «Собака.ru» выбрали двадцать необычных мест недалеко от города, где можно провести время интересно, романтично, активно и просто с удовольствием. Все места не дальше сорока с небольшим километров от КАД. Почему именно на таком расстоянии? Потому что до любой локации в нашей подборке можно доехать на такси. И это будет не просто быстро и удобно, но и выгодно: до конца июля у Ситимобил действует скидка 20% на поездки за город. Воспользоваться предложением можно два раза в неделю. Проведите остаток лета ярко!
Выходные мечты: 20 небанальных мест в Ленобласти
Отдохнуть культурно
Приютино
«И пустимся стрелою в Приютино с тобою» — писал Батюшков к Тургеневу, устав от шума и сует столицы. А мы зовем вас! Тем более что эти двое — лишь немногие из списка постоянных гостей усадьбы Олениных. Продолжить его можно фамилиями Вяземского, Грибоедова, Крылова, Жуковского, Глинки, Брюлловых... словом, здесь побывала вся творческая интеллигенция и, конечно, Пушкин, страстно влюбленный в дочь Оленина Анну. Атмосферу былых приемов можно ощутить и сейчас благодаря стараниям сотрудников музея: все помещения господского дома воссозданы с использованием атрибутов того времени, Приютино — единственная в регионе музеефицированная усадьба пушкинской поры с ярко выраженным английским стилем. Побродив по дворянским покоям, отправляйтесь в старинный пейзажный парк с двухсотлетними дубами, красивым поворотом реки и симпатичной ротондой на берегу пруда — он небольшой, но очень живописный.
Всеволожск, Приютино, 1. 5,5 км от КАД
Дача Грачева в Мариенбурге
Мы знаем Гатчину как царскую резиденцию и образчик дворцово-паркового искусства, но не менее примечательна непарадная, северо-западная ее часть, у которой славная дачная история. Здесь любили отдыхать Сологуб, Боткин, композитор Ляпунов и другие известные петербуржцы. Жемчужиной считается Мариенбург — место, названное в честь супруги Павла I Марии Федоровны. С активным развитием модерна местные домовладельцы начали приглашать в поселок именитых зодчих, и в районе появились настоящие шедевры дачной архитектуры. Тут немало деревянных резных домиков, которыми можно полюбоваться, а самый красивый терем — так называемый «Дом с башней» 1892 года на улице Воскова — в начале XIX века принадлежал инженеру Министерства путей сообщения Владимиру Викторовичу Грачеву. Летом 1904 года здесь гостили Гиппиус с Мережковским. Можно зайти внутрь — в здании располагается магазин «Садовод». Памятник требует реставрации, но, несмотря на плачевное состояние или благодаря ему, трогает и восхищает.
Гатчина, Воскова ул., 40. 35,6 км от КАД
Форты западного берега Котлина
Если Кроншлот и Северные форты Кронштадта посетил хотя бы раз каждый уважающий себя петербуржец, то до исторических укреплений в западной части острова добираются намного реже. И очень зря! Форты Шанц и Риф советуем осматривать разом: до первого вы быстро домчитесь на такси, а второй связан с ним длинной аллеей через природный заказник «Западный Котлин», прогуляться по которой — отдельное удовольствие. Оба древних форта — ценные памятники развития военно-инженерного дела. А Риф примечателен еще и единственным в своем роде комплексом опытных построек инженерного полигона, существовавшего здесь с 1889 года, к тому же располагается в удивительно живописном месте с прекрасным видом на Толбухин маяк. Сейчас форты открыты для самостоятельного посещения по выходным — но экскурсии вам и не понадобятся: это тот случай, когда камни говорят, и раны уцелевших стен расскажут больше, чем любые путеводители.
На такси до форта Шанц: Кронштадтский район, Кронштадтское шоссе, 47. 3 км от КАД. Далее до форта Риф пешком.
Фондовая площадка «Пионерский парк»
Далеко не все петербуржцы знают про этот музей под открытым небом в Лебяжьем: попасть сюда случайно нельзя — только записавшись на экскурсию, к тому же для посетителей площадка открыта всего третий год. «Пионерский парк» — филиал Центрального музея железнодорожного транспорта и воплощенная мечта Шелдона Купера: здесь хранятся паровозы, тепловозы и электровозы разных годов выпуска, в том числе старейший товарный паровоз серии «Э» дореволюционной постройки. Полсотни с лишним локомотивов, многие из которых до сих пор на ходу. Кстати, во время войны именно по этим рельсам курсировали бронепоезда и артиллерийские платформы, оборонявшие Ленинград. Даже если вы далеки от тонкостей машинерии, скучно не будет (например, вы знаете, зачем паровозу песочница или почему в кочегары брали практикантов и пенсионеров?), а коллекция фондовой площадки способна привести в восторг любого ребенка — в том числе и внутреннего.
Ломоносовский район, поселок Лебяжье. 16 км от КАД
Александра Генералова
редактор раздела «Искусство»
В 1930-е годы физиолог и нобелевский лауреат Иван Павлов создал в поселке Колтуши под Ленинградом научный городок будущего: здание лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности в духе Баухауза, антропоидник с обезьянами и образцовое жилье для ученых в живописнейшем парке у пруда. С тех пор облик загородного комплекса Института физиологии им. Павлова почти не изменился, но одного, хоть и трогательного, мемориального музея ученого для привлечения туристов недостаточно. Осенью в помещении бывших лабораторий с надписью «Наблюдательность и наблюдательность» открылась первая в России art&science-экспозиция «Новая антропология», где ученые объясняют суть сложных биологических концепций на языке медиаискусства. Благодаря коллаборации куратора Ирины Актугановой и руководства института в интерьерах 30-х годов с панорамными окнами и метлахской плиткой появились работы современных классиков русского медиаарта.
Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, село Павлово, ул. Быкова, 36В. 8,2 км от КАД
Предаться романтике
Осиновецкий маяк
Маяки были и остаются точками притяжения для путешественников — и особенно любимы петербуржцами, благо, в Ленобласти их много, от старейшего Толбухина до труднодоступного Свирского. Но для романтического уик-энда рекомендуем Осиновецкий, один из немногих сохранившихся на Ладоге. Он входит в десятку самых высоких маяков мира, но известен в первую очередь тем, что указывал путь кораблям и освещал единственную транспортную магистраль во время блокады. И сегодня маяк действующий, поэтому внутрь попасть не получится, зато можно сполна насладиться открыточными видами на благоустроенном пляже с шезлонгами. Если солнечные ванны вас не особенно интересуют, приезжайте ближе к вечеру — такси домчит по Дороге жизни без пробок, будет меньше людей и та самая атмосфера: сосновый воздух, оранжевый закат над широким, как море, Ладожским озером, чайки, какое-нибудь судно на горизонте и возвышающийся над всем этим полосатый исполин.
Всеволожский район, поселок Ладожское Озеро. 43,6 км от КАД
Пляж озера Красавица
Рядом с поселком Ильичево под Зеленогорском находится Большое Симагинское озеро или, как чаще его называют за захватывающие дух виды, Красавица. Возможно, именно на этом живописном берегу Ленин трудился над «Государством и революцией», когда в 1917 неделю скрывался в поселке (в то время Ялкала) от Временного правительства. Но мы советуем забыть на время формулу «кто не работает, тот не ест» и устроить уединенный пикник на чистом песчаном пляже. В конце концов, заботы можно на денек оставить в городе (или на два, если приехать с палаткой). С другой стороны берег Красавицы крутой и обрывистый, поросший вековыми соснами, корни которых удерживают его от осыпания. Можно подняться на склон по сказочной тропке, собрать по дороге черники и предаться романтике на качелях, расположенных прямо над обрывом.
Курортный район, поселок Ильичево. 39,5 км от КАД
Радоновые озера
Если хотите почувствовать, будто в мире нет никого, кроме вас двоих, всего в получасе езды от Петербурга есть такое место: озера на окраине деревни Лопухинка. Примечательно оно радоновыми источниками, водой небывалого бирюзового цвета и прелестью уединения. Так было не всегда: в XIX веке по приказу князя Михаила Романова тут организовали лечебницу для моряков, а позднее Христиан Геринг построил усадьбу и курорт, который знатные петербуржцы предпочитали европейским: дилижанс из Петергофа в Лопухинку ходил два раза в неделю. В советскую эпоху здесь было форелевое хозяйство, а ныне здания больницы и усадьбы заброшены, а озера поросли камышами. Но в этом элегическом пейзаже есть своя прелесть — можно насладиться природой, заняться бердвотчингом, а еще найти целебные родники с питьевой водой и изучить известняковые склоны оврага на предмет окаменелостей морских моллюсков — встречаются даже древнейшие трилобиты.
Ломоносовский район, деревня Лопухинка. 32,7 км от КАД
Конноспортивный клуб «Комарово»
Учеными давно доказано, что контакт с этими удивительными животными благотворно влияет на наше психоэмоциональное состояние. Поэтому советуем отправиться на парную иппотерапию в Комарово: конные прогулки устраивают в лесу или на берегу Финского залива. Это отличный способ одновременно расслабить тело (а движения мышц спины лошади оказывают массирующее и разогревающее действие), проветрить голову, насытить организм кислородом и налюбоваться видами, которые вдохновляли именитых комаровских дачников. Посидеть в седле могут даже те, кто этого прежде никогда не делал: лошади в конном клубе спокойные и обучены для прогулок, а сопровождать вас будет опытный инструктор. Его же можно попросить сделать несколько фото у залива: мы понимаем — сложно удержаться от соблазна собрать лайки в инстаграме.
Курортный район, поселок Комарово, улица Отдыха, 4. 23,6 км от КАД
Ольга Угарова
редактор раздела «Образ жизни»
После отмены карантина изголодавшиеся по парковым променадам петербуржцы устремились в царские пригороды. Павловск же по-прежнему самая уединенная императорская резиденция: в основной программе первые строчки занимают версальские Царское село и Петергоф. Поэтому выбираем эти ландшафты для романтичных прогулок на закате. Налюбовавшись кувшинками на реке Славянке, изучив карту местных сов и полевых цветов, поклонившись Аполлону и двенадцати музам, запрятанным среди дубов в Старой Сильвии, делаем остановку на холме в амфитеатре с видом на вечерний колорит в духе Клода Моне. Чтобы после отдыха затеряться вдвоем или в философском одиночестве, нужно по аллеям углубиться в лес, который сменяется полями: там приятно остаться наедине с красотой и вдыхать целительный сосново-липовый аромат. И еще: Павловский парк единственный из всех дворцовых парков открыт до 11 ночи, так что лучший закат обеспечен.
Пушкинский район, Павловск, Садовая улица. 17,7 км от КАД
Зарядиться энергией
Бухта Батарейная
Найти живописное побережье за пределами Петербурга не проблема. А вот место, где можно посерфить — да. Но все же есть локация (и это не пляж Ласковый), куда можно отправиться за покорением волн, пусть и небольших. Для этого едем под Сосновый Бор в район деревни Шепелево — там есть проезд к бухте Батарейная. Ее глубина позволяет кататься на серфе, а после заездов можно устроить пикник и отдохнуть на песчаном пляже. В замес там не попасть, поэтому идеально для всех начинающих. Вполне вероятно, что на лайн-апе встретите своих знакомых-единомышленников — место постепенно становится популярным. Все оборудование, конечно, придется брать с собой — нужной инфраструктуры там нет. Вообще, в советское время здесь находилась секретная база заправки подводных лодок, следов от которой осталось не так много, но и те — в полуразрушенном состоянии. Совсем скоро здесь и вовсе может ничего не остаться. В планах — постройка порта. Так что советуем не терять время.
Ломоносовский район, деревня Шепелево, 1,5 км на запад. 33 км от КАД
Яхт-клуб «Кошкинский фарватер» и веревочный парк «Кошкино»
Совместить приятное с полезным — это сходить в «Подписные издания», выбрать книгу и выпить кофе. А совместить приятное с приятным — это поехать к Ладожскому озеру, чтобы сначала активно провести время в веревочном парке Koshkino Park, а затем расслабленно покататься на катере в «Кошкинском фарватере». Этот веревочный парк — один из лучших в России: там организовано 9 трасс различной сложности и протяженности, от «белой» — для семейной прогулки, до «черной» — для экстремалов с большим опытом. После такой нагрузки прокатиться по озеру, жмурясь от солнечных бликов и брызг — настоящий подарок. К счастью, оба пространства — яхт-клуб и парк — находятся совсем рядом. Тут же на территории «Кошкинского фарватера» можно арендовать беседку или гриль-домик и приготовить что-нибудь на мангале. А если совсем лениво и хочется максимального релакса, то блюда средиземноморской и русской кухни ждут в плавучем ресторане. Уезжать отсюда точно не захочется — и не надо. Лучше остановиться на ночь-другую в местном мотеле или коттедже.
Всеволожский район, деревня Кошкино. 36,5 км от КАД
Сестрорецк: экотропа «Сестрорецкое болото» и кайтсерфинг
Пляжи в Сестрорецке мы любим давно и нежно. И если хочется оторваться от реальности и отдохнуть от городского шума, то в первую очередь бежим туда. Там не только можно раскинуть плед и погрузиться в книгу, на которую никогда не хватает времени, но и заняться, например, кайтсерфингом. Здесь есть несколько кайтстанций с оборудованием, где также можно взять несколько уроков, если вы из новичков. Перенесемся с пляжа в лес. В прошлом году в Сестрорецке появилась новая пешая экотропа, которая проходит через Сестрорецкое болото — самую крупную особо охраняемую природную территорию в Петербурге. Протяженность тропы всего два километра, но за этот путь картинка перед глазами будет постоянно меняться. Озера, болота, леса, поля. В период миграций здесь можно встретить десятки разных водоплавающих и околоводных птиц. А воздух! Вдохните поглубже и наслаждайтесь.
Экотропа: Курортный район, Сестрорецк, поселок Песочный. 14,6 км от КАД. Кайтсерфинг: Курортный район, Сестрорецк, кайтстанции на пляжах «Дубковский», «Сестрорецкий», около парка «Дубки». 8 км от КАД
Саблинские пещеры и водопады
Всего 40 километров от Петербурга — и вы среди пещер, водопадов и скал. Раньше здесь добывали кварцевый песок, который применяли для производства стекла, в котором нуждался активно растущий Петербург второй половины XIX века. В Саблине находится самая большая пещера в Ленинградской области — Левобережная. А еще здесь сохранились следы ледникового периода, а, согласно легенде, где-то в этих местах Александр Невский готовился к сражению со шведами. Туристам показывают подземное озеро Капитана Немо, окаменелости обитателей древнего моря и спящих бабочек, покрытых бриллиантами росы. После исследования пещер можно отправиться любоваться водопадами — Тосненским и Саблинским (да, в Исландию лететь необязательно). А завершить поездку — посещением Избушки на курьих ножках в Ульяновке, — пора уже повернуться к лесу передом.
Тосненский район, поселок Ульяновка. 34 км от КАД
Игорь Можейко
арт-директор «Собака.ru»
20 площадок для пляжного волейбола, старый «Депеш Мод» сквозь шум волн и стоны чаек, запах хвои и кайтсерферы, полирующие досками кромку залива, — ради этого стоит приезжать сюда, даже если ты сегодня без мяча и без паруса. И, что немаловажно, солнце покидает этот пляж последним, так как «Ласковый» (да-да, именно так он называется) расположен в самом высоком и южном месте Курортного района.
Курортный район, поселок Солнечное. 16 км от КАД
Открыть новые вкусы
Ресторан Eclipse в Репине
Прогрессивный fine dining на Приморском шоссе под руководством бренд-шефа Сергея Фокина открылся в начале марта после двух лет подготовки и гурманских ожиданий. Смелый проект даже для центра города, не говоря уже о дачном местечке. Продумана каждая деталь интерьера от рояля (он в центре зала) до посуды (например, карпаччо из мраморной говядины с тартуффо из сморчков и спаржей подают на дизайнерской тарелке, наполненной черным вулканическим песком с Этны). Совершенство вкусов в простых вещах. Среди них, например, копченый картофель со страчателлой и черной икрой или мурманский гребешок с припущенным овсом и кремом из топинамбура. Ну вы поняли — каждое блюдо — это произведение искусства, а готовят из сезонных продуктов, которые на пике вкуса именно сейчас.
Курортный район, Приморское шоссе, 424. 21 км от КАД
«Рыба на даче»
Любая дача особенно хороша, когда у нее есть история. У загородного филиала городской «Rыбы» Арама Мнацаканова история отсчитывает второе десятилетие. Приятно расположиться на просторной террасе в виду луга и ручья, вспоминая с друзьями многочисленные обеды, ужины, детские праздники, фестивали и даже катание на воздушных шарах. Великий ферганский плов — визитная карточка ресторана — как всегда идеален. Что еще попробовать — неаполитанскую пиццу из настоящей итальянской муки или пеновани с тягучим сулугуни, свиную рульку или форель в виноградных листьях, приготовленную на кеци — вопрос почти философский и трудно разрешимый. Забираем с собой домой рыбу из Ладожского озера, приготовленную в собственной коптильне, чтобы скоротать дни до следующего приезда.
Курортный район, Сестрорецк, 41-й км Приморского шоссе, 319, литер А. 11,1 км от КАД
«Мимино: хачапури и вино» и «Мечта»
Первый ресторан домашней грузинской кухни в Пушкине. Рекомендуем всем усталым, голодным и довольным после экскурсий по дворцам и паркам, заглянуть сюда на уютную веранду. Любой из дюжины видов хачапури подойдет для отличного усвоения культурных ценностей, особенно если дополнить его бокалом гранатового вина. А вообще ради здешних шашлыков, пхали, сациви и других щедрых угощений стоит приехать в Пушкин специально. А если еще потом переместиться через улицу на веранду кондитерской «Мечта» от той же ресторанной группы Gutsait Family, то день получится по-настоящему насыщенным и запоминающимся. Если сил есть уже нет, эклеры, Павлову или, например, взбитый ганаш рекомендуем взять с собой и продлить гастрономическое удовольствие на следующий день.
Ресторан «Мимино: хачапури и вино»: Пушкинский район, Пушкин, Конюшенная ул., 39/39. Ресторан-кондитерская «Мечта»: Пушкинский район, Пушкин, Конюшенная ул., 38/37.11,6 км от КАД
Ресторан фермерской кухни «Молоко»
Здоровая и вкусная еда — простая и понятная концепция здешней кухни. Все продукты поступают в ресторан прямо с фермы. Радужную форель растят в поселке Шугозеро Тихвинского района Ленобласти, мясо, пельмени, сыры и колбасы собственного производства. Хит меню — фермерский бургер с секретным соусом от шеф-повара. Рекомендуем попробовать карпаччо или тартар из мяса молодого быка. А можно предаться guilty pleasures а-ля рюс, отведав окрошку и салат оливье с молодым горошком и свекольным муссом. Десерты здесь готовят на основе деревенского молока. И, что приятно: рядом магазин «Это у нас семейное», где можно купить свежайшие фермерские продукты и полуфабрикаты.
Всеволожский район, деревня Порошкино, Ленинградское шоссе, 25Б. 4,2 км от КАД
Михаил Стацюк
главный редактор сайта sobaka.ru
Некогда центр богемной жизни петербуржцев, поселок Комарово, который помнит прогулки Матильды Кшесинской, моционы Карла Фаберже и вот это вот всё, — казалось, давно потерял былой лоск, но тут случился карантин. Добрая часть творческой интеллигенции Петербурга сбежала пересиживать пандемию за город, и окна профессорских дач вновь зажглись светом. Эпицентром локации стала трогательная закусочная в лучших традициях петербургского общепита — без определенного названия — на 2-й Дачной, дом 3 от авторов «Чебуреков и рюмочной у Ларисы». В очереди за здешним пловом, мантами, шавермой стоят те, кого обычно встречаешь в фойе Мариинского театра и на вернисажах, а жители со всего Курортного района и даже из Петербурга прибывают, чтобы на это посмотреть и конечно, попробовать знаменитые чебуреки мечты. И мы тоже — теперь на такси.
Курортный район, поселок Комарово, 2-я Дачная ул., 3. 27,4 км от КАД
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Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб
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