Выходные мечты: 20 небанальных мест в Ленобласти

Форты западного берега Котлина

Если Кроншлот и Северные форты Кронштадта посетил хотя бы раз каждый уважающий себя петербуржец, то до исторических укреплений в западной части острова добираются намного реже. И очень зря! Форты Шанц и Риф советуем осматривать разом: до первого вы быстро домчитесь на такси, а второй связан с ним длинной аллеей через природный заказник «Западный Котлин», прогуляться по которой — отдельное удовольствие. Оба древних форта — ценные памятники развития военно-инженерного дела. А Риф примечателен еще и единственным в своем роде комплексом опытных построек инженерного полигона, существовавшего здесь с 1889 года, к тому же располагается в удивительно живописном месте с прекрасным видом на Толбухин маяк. Сейчас форты открыты для самостоятельного посещения по выходным — но экскурсии вам и не понадобятся: это тот случай, когда камни говорят, и раны уцелевших стен расскажут больше, чем любые путеводители.

На такси до форта Шанц: Кронштадтский район, Кронштадтское шоссе, 47. 3 км от КАД. Далее до форта Риф пешком.