В России стартует массовый туристический сезон после снятия основных коронавирусных ограничений. Об этом сообщают РИА Новости.
В России 67 регионов открылись для внутреннего туризма
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Фото: Shutterstock
Так, с 1 июля 67 российских 67 субъектов начнут принимать туристов из других регионов. При этом во многих регионах не понадобится справка при заселении в отели или санатории, но будут действовать общие правила безопасности.
Как отметили в Ростуризме, эпидемиологическая ситуация в стране меняется быстро, следить за актуальной информацией о тех или иных ограничениях в регионах можно на портале Russia.Travel. Безопасный и постепенный запуск туристического сезона 2020 года может способствовать тому, что отрасль выйдет из кризиса уже к весне 2021 года, добавляют в ведомстве.
Напомним, ранее крупнейшие туроператоры России решили отменить июльские туры, поскольку сомневаются в скором возобновлении международного авиасообщения. Такое решение приняли компании ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, «Интурист». Уточняется, что последний аннулирует туры только до 16 июля. Клиентам предлагают перебронировать туры на август-декабрь или аналогичные месяцы 2021 года.
Росавиация предложила начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Перелеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке — в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Ранее Росавиация подготовила проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине. Там же, где в одном ряду только два кресла, пассажиры будут сидеть поочередно в шахматном порядке.
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