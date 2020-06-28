Границы Евросоюза для россиян всё еще закрыты. ЕС не разрешил въезд россиянам с 1 июля

Ранее верховный представитель ведомств по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель сообщил, что границы будут на старте открыты лишь для некоторых стран. Постепенно их список будут увеличивать. Решение о том, принимать или не принимать иностранцев на территорию будут принимать, основываясь на нескольких критериях и принципах, которые сформируют «единый подход» среди стран-членов Евросоюза.



В конце мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала также, что делать прогнозы по возобновлению туристического потока из России можно будет делать только после того, как ряд други стран начнет открывать свои границы и снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Однако уже спустя несколько дней власти Италии сообщили, что страна готова принимать российских туристов — власти республики планируют начать сезон с 15 июня, рассчитывая на то, что к этому времени правительство России откроет границы страны.

Однако наиболее радикальное мнение высказывала председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Она предложила россиянам воздержаться от поездок за рубеж из-за ситуации с распространением COVID-19 и «потерпеть» примерно год.

Финская авиакомпания Finnair планирует возобновить полеты в Москву и Петербург с 1 июля. Об этом рассказали представители перевозчика. Параллельно с рейсами в Россию планируется запуск авиасообщения с двумя десятками других городов Европы. А вот «Аэрофлот» собирается возобновить международные полеты только в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов.

Тем временем, аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщили, что в случае если в России будет зафиксирована новая вспышка коронавируса, то курс доллара может преодолеть отметку в 90 рублей. А президент США Дональд Трамп и вовсе заявил, что собирается полностью снимать ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса.



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