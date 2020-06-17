Аэропорт «Пулково» станет первой операционной базой Wizz Air в России. Рейсов лоукостера станет больше!

В австрийский Зальцбург Wizz Air начнет летать из Петербурга с 18 сентября — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В столицу Норвегии, Осло — с 19 сентября по вторникам, четвергам и субботам. В Копенгаген можно улететь также с 19 сентября — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. А еще с этого дня в Стокгольм и Мальту — по вторникам, четвергам и субботам.

«Операционная база Wizz Air в Пулково создаст новые возможности для расширения маршрутной сети перевозчика и увеличит количество вариантов прямого авиасообщения Петербурга с европейскими городами. Уверен, что, как только ситуация в мире стабилизируется, активное развитие Wizz Air в Петербурге и долгожданный запуск новых маршрутов будут стимулировать туристические, деловые и культурные связи между Россией и зарубежными странами. Рейсы Wizz Air, несомненно, будут пользоваться высоким спросом как у российских, так и у зарубежных путешественников», — заявил генеральный директор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев.

Билеты на рейсы лоукостера Wizz Air можно забронировать уже сейчас на официальном сайте перевозчика по цене от 24,99 евро.

Напомним, прямые рейсы из Пулкова в Лондон лоукостер Wizz Air запустил 1 октября 2019 года — перелеты выполняются ежедневно, а цена билетов начнется от 29,99 евро. Это второе прямое направление из Петербурга, которое обслуживает британский лоукостер WizzAir — ранее компания совершала авиаперелеты в Будапешт. В январе 2020 года Wizz Air запустил новые направления полетов из аэропорта «Пулково». В летнем расписании 2020 года будут открыты регулярные рейсы Братиславу (Словакия), Бухарест (Румыния), Вильнюс (Литва) и Софию (Болгария).