Личный опыт: как живет Нью-Йорк во время митингов и протестов?

В то же время в городе еще не закончился карантин из-за коронавируса: Нью-Йорк еще в марте стал эпицентром распространения Covid-19, после чего здесь долго шли к стабилизации ситуации. Сейчас мы соблюдаем социальную дистанцию, носим средства защиты и стараемся лишний раз не выходить из дома. Я боюсь, что такие массовые протесты могут обернуться второй волной эпидемии. Планировалось, что 8 июня большая часть людей в городе начнет выходить на работу, но пока не понятно, чем это все обернется. Впрочем, днем передвигаться можно спокойно. Я отказалась от съемок, потому что мне просто страшно спускаться в метро. Я пока не готова. Кроме того, полиция начала реагировать на все это и тех, кто нападает на магазины, начали задерживать.

Я отказалась от съемок, потому что мне просто страшно спускаться в метро. Я пока не готова

У меня двоякие чувства: я понимаю митингующих, расизм для США – действительно огромная проблема, и это не пришло из ниоткуда, а стало следствием игнорирования и постоянного увеличения пропасти между слоями населения, которое вызвано неправильной социальной политикой. И я так же понимаю, что необходимо принимать меры, чтобы работать над устранением этого неравенства. С другой стороны, протестующие не выдвигают никаких конкретных требований, которые должны выполнить власти, чтобы волнения остановились: всех полицейских, принимающих участие при задержании Джорджа Флойда, уже взяли под арест. Остается только надеяться, что все это скоро закончится, стороны придут к соглашению и мы вернемся к спокойной жизни.

Текст: Карина Муллагильдина, фото: Оксана Сеничева