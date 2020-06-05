Несколько дней назад США всколыхнула гибель афроамериканца Джорджа Флойда: сначала, протестуя против расизма и действий полиции, люди стали выходить на улицы в его родном Миннеаполисе, а вскоре массовые волнения охватили всю Америку. О том, что происходит в одном из самых больших мировых мегаполисов, уфимской редакции «Собака.ru» рассказала фотограф Гульнара Гайсина, которая сейчас живет в Нью-Йорке.
Личный опыт: как живет Нью-Йорк во время митингов и протестов?
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Гульнара Гайсина, фотограф
На следующий день после происшествия офицер, который убил Джорджа Флойда, вышел на работу, как ни в чем не бывало. Протесты начались именно из-за этого: жители хотели, чтобы он понес наказание за превышение полномочий и убийство. Первые митинги были мирными: полицейские показывали, что они на одной стороне с митингующими, преклоняли колени и шли с ними в одной колонне, а потом это начало превращаться в хаос. Протестующие начали поджигать полицейские машины. Полицейским дали указание не трогать протестующих и в первую очередь защищать себя: они не были готовы к такому и не справились бы с толпой. Если бы они начали задерживать людей, толпа бы просто напала на них.
В ночь на первое июня ситуация полностью вышла из под контроля и в районе Сохо начались мародерства: выбивались витрины люксовых магазинов, разграбили бутики Louis Vuitton, Gucci и Apple и многие другие, мародеры вынесли из магазинов почти все. На следующий день начали «разносить» Пятую Авеню: нападать на банки и аптеки, разбивать витрины и выносить вещи. После этого в городе ввели комендантский час – с 23:00 до 5:00 утра. Из окна такси я видела, как по улицам шли ребята с вешалками и полными пакетами вещей из магазинов. Это выглядело страшно.
Уже 2 июня в городе установили более строгий комендантский час: теперь он начинается в 20:00. Хотя в одном квартале от места, где живу я, и после этого времени проходила тысячная толпа протестующих: пока что их не останавливает это временное ограничение. Все это начиналось ради правосудия для Джорджа Флойда, а закончилось настоящими беспорядками, в которых отдельно взятые люди, прикрываясь митингами, разрушают наш любимый город. Мне страшно, обидно и грустно за Нью-Йорк: внешний вид города портится, крушат витрины, на монументах и памятниках появляются надписи, сделанные баллончиком.
В то же время в городе еще не закончился карантин из-за коронавируса: Нью-Йорк еще в марте стал эпицентром распространения Covid-19, после чего здесь долго шли к стабилизации ситуации. Сейчас мы соблюдаем социальную дистанцию, носим средства защиты и стараемся лишний раз не выходить из дома. Я боюсь, что такие массовые протесты могут обернуться второй волной эпидемии. Планировалось, что 8 июня большая часть людей в городе начнет выходить на работу, но пока не понятно, чем это все обернется. Впрочем, днем передвигаться можно спокойно. Я отказалась от съемок, потому что мне просто страшно спускаться в метро. Я пока не готова. Кроме того, полиция начала реагировать на все это и тех, кто нападает на магазины, начали задерживать.
У меня двоякие чувства: я понимаю митингующих, расизм для США – действительно огромная проблема, и это не пришло из ниоткуда, а стало следствием игнорирования и постоянного увеличения пропасти между слоями населения, которое вызвано неправильной социальной политикой. И я так же понимаю, что необходимо принимать меры, чтобы работать над устранением этого неравенства. С другой стороны, протестующие не выдвигают никаких конкретных требований, которые должны выполнить власти, чтобы волнения остановились: всех полицейских, принимающих участие при задержании Джорджа Флойда, уже взяли под арест. Остается только надеяться, что все это скоро закончится, стороны придут к соглашению и мы вернемся к спокойной жизни.
Текст: Карина Муллагильдина, фото: Оксана Сеничева
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