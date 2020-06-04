О кризисе и стратегии Aviasales

Бизнес упал на 88% в апреле. Сейчас восстанавливается, слава Богу: люди начинают летать и перестают беспокоиться. Но в целом, конечно, это катастрофа. Возникает желание закрыть магазин, выкинуть ключ и уйти домой. Но у нас нет права на это.

Выход из кризиса начинаются до того, как кризис начался. К счастью, мы хорошо прошли 2014 год, когда доллар стал в 2 раза дороже, а люди стали меньше летать.

На базе того опыта Совет директоров утвердил полезную концепцию под названием «Управление рисками». Это огромный реестр рисков, которые могут произойти с Aviasales. Если что-то случилось, независимо от причины, знаем, что делать, кто владелец риска и какие ресурсы потребуются, чтобы с проблемой справиться. То есть раскрываешь секретный конверт с инструкцией.