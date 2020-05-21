Авиакомпании предупредили о росте цен на перелеты из-за антивирусных рекомендаций Роспотребнадзора

В Ассоциации считают, что рекомендация продавать не больше половины мест на рейсы «избыточна» — уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения Covid-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете. Члены АЭВТ просят министра транспорта Евгения Дитриха инициировать рассмотрение вопроса об отмене рекомендаций — соответствующе обращение перевозчики направили в адрес главы министерства 19 мая.

Так, в аэропортах проводится мониторинг температуры тела пассажиров, в самолетах установлены системы кондиционирования и вентиляции. Кроме того, из-за падения спроса на авиаперелеты в апреле 2020 года, занятость кресел сама по себе составляет всего 37% — что позволяет рассадить пассажиров на безопасном друг от друга расстоянии. «Сохранение ограничения приведет к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь на местных и региональных авиалиниях»,— говорится в обращении авиаперевозчиков.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источников в правительстве, несмотря на то, что авиаперевозчики выступают против половинчатой загрузки самолетов, решающее слово во время эпидемии коронавируса может остаться за Роспотребнадзором. «Проект методических указаний Роспотребнадзора будет представлен в правительство 21 мая. Многое будет зависеть от того, какую юридическую форму примут рекомендации. Так, если они примут форму решения главного санитарного врача, то будут обязательны к исполнению всеми участниками рынка», — говорят они.

Напомним, ранее Росавиация подготовила проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения Covid-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине. Там же, где в одном ряду только два кресла, пассажиры будут сидеть поочередно в шахматном порядке.