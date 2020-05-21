«60 дней я не пил такой вкусный кофе!»: петербуржцы в Испании, Италии, Германии и Франции о выходе Европы из карантина

Юлия Уракчеева, Исследователь в области коммуникаций (университет La Sapienza, Рим), живет в Италии с 2016 года

6 мая пересеклись кривые на ежедневных графиках общего числа вирус-позитивных и выздоровевших, поэтому с 18 мая в Италии снова можно почти всё. Легче перечислить, чего пока нельзя: еще закрыты пляжи и места скопления людей (дискотеки, театры, кино) – но всё это откроется в течение ближайших недель. В июне откроются и границы Италии для движения по Евросоюзу без обязательного карантина. То, что ты теперь никому не обязан объяснять, куда и по какому поводу идёшь, воспринимается как возвращение к свободе.

Пауза в два месяца оказалась очень болезненна для малого и среднего бизнеса — а это почти половина экономики страны. Не говоря уже о том, что целые города живут за счет иностранных туристов, а их в этом году почти не будет. Самим итальянцам настоятельно рекомендуется провести летний отпуск в Италии (пусть это будет самой большой проблемой!), государство дает купоны (buoni) для частичной оплаты отпускных расходов. Например, «семья из одного человека» получит 150 евро. Правительство учредило выплаты самозанятым, налоговые отсрочки предпринимателям, выплату неимущим в связи с ЧС, талоны на покупку планшетов для школьников, переведенных на онлайн-обучение. Правда, ждать выплат приходится долго, а те, кто работал «по-чёрному», то есть без контракта и налогов не платил, вообще мало на что имеют право.