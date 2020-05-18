Авиакомпания Finnair возобновит полеты в Петербург и Москву

«На европейских маршрутах Finnair сначала сосредоточится на ключевых центрах и в июле начнет рейсы в Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Дюссельдорф, Эдинбург, Франкфурт, Гетеборг, Женеву, Гамбург, Лондон, Малагу, Манчестер, Москву, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Таллин, Стокгольм, Санкт-Петербург, Вильнюс, Вену и Цюрих», — говорится в сообщении перевозчика.

Следом Finnair откроют полеты в Барселону, Милан, Мадрид, Рим и Варшаву, а также отдельные рейсы по некоторым туристическим направлениям в Южной Европе.

Запуск трансконтинентальных рейсов также запланирован с июля — перевозчик начнет авиасообщения со странами Азии: «Finnair будет летать в Пекин, Гонконг и Шанхай; в Нагою, Осаку и Токио («Нарита») в Японии; в Сингапур, Сеул и Бангкок. В августе Finnair начнет полеты в Дели и Нью-Йорк, а в ноябре — в токийский аэропорт «Ханэда».

Напомним, в начале мая Finnair оповестили своих клиентов об отмене рейсов в Россию в мае и июне 2020 года. Купить билеты на вторую половину лета можно на сайте авиаперевозчика уже сейчас. Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих предположил, когда начнется международное сообщение. По мнению министра, люди в долгой самоизоляции устали и хотят путешествовать, и нужно обеспечить безопасность перевозок.



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