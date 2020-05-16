Петербург вошел в ТОП-50 рейтинга лучших направлений конгрессного туризма за 2019 год. Это следует из официального рейтинга Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA). Так, за прошедший год городу было засчитано 36 международных конгрессных мероприятий – это на 16 мероприятий больше, чем в 2018 году.
Петербург вошел в ТОП-50 европейского рейтинга направлений конгрессного туризма
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Фото: Shutterstock
«Петербург улучшил позиции в европейском рейтинге и поднялся вверх на 38 позиции. В настоящий момент город занимает 42 место, а в 2018 году был лишь на 80 месте. Изменение позиций города в рейтинге лучших MICE-направлений служит одним из маркеров развития делового туризма, который является одним из приоритетных направлений развития туристической отрасли Санкт-Петербурга» – рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.
В мировом рейтинге ICCA лидирующие позиции занимают США, Германия, Франция, Испания и Великобритания. Россия поднялась сразу на 7 пунктов: в 2018 году она занимала 42-е место, а в 2019 – уже 35-е. Санкт-Петербург поднялся на 75 пунктов и занял 79 место (в 2018 году – 154 место).
Напомним, что отчет Международной ассоциации конгрессов и конференций составляется ежегодно и публикует города и страны, принимающие международные ротируемые конгрессно-выставочные мероприятия. В европейском рейтинге Россия вошла в ТОП-20 конгрессных стран. Москва расположилась на 39-м месте (39 мероприятий).
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