Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что летом откроются международные авиарейсы. По мнению министра, люди в долгой самоизоляции устали и хотят путешествовать, и нужно обеспечить безопасность перевозок. Об этом сообщают РИА Новости.
Глава Минтранса предположил, когда могут возобновиться международные авиаперевозки
«Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться», — отметил он.
Дитрих добавил, что уже в июне можно запустить сообщение по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. А если поступит соответствующее разрешение от правительства, то откроют и международные линии в этом летнем сезоне, чтобы «дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться», — добавил Дитрих.
Напомним, с 27 марта правительство России приостановило регулярное и чартерное авиасообщение. Это не коснулось полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением коронавируса Covid-2019, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов и так далее.
Ранее стало известно, что лоукостер «Победа» возобновит полеты с 1 июня, но пока только внутренние. Восстановление авиасообщения будет проходить поэтапно. Также напомним, что Росавиация подготовила проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. В течение первых двух у пассажиров будут измерять температуру перед полетом.
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