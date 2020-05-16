Глава Минтранса предположил, когда могут возобновиться международные авиаперевозки

Ранее стало известно, что лоукостер «Победа» возобновит полеты с 1 июня, но пока только внутренние. Восстановление авиасообщения будет проходить поэтапно. Также напомним, что Росавиация подготовила проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. В течение первых двух у пассажиров будут измерять температуру перед полетом.



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