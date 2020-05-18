Гендиректор крупнейшей сети отелей Accor в России: «Восстановление гостиничной отрасли до уровня 2019 займет 2-2,5 года»

За первый квартал 2020 года выручка сети по всему миру упала всего на 16% и составила 768 миллионов евро. Это связано с тем, что январь и февраль закрылись с хорошими показателями. Но из-за ужесточения карантинных мер мы ожидаем ухудшение во втором полугодии — сейчас средняя загрузка наших отелей по России меньше 10%, более 90% дохода в апреле-мае потеряно.

Наиболее драматично ситуация складывается для владельцев отелей, которые только что открылись или планируют открытие. Им необходимо погашать кредиты, некоторые из которых валютные. Плюс в то время, как наши доходы практически равны нулю, нужно платить высокие налоги на имущество и землю, зарплату, коммунальные услуги.