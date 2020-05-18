Генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф руководит сетью из 111-и отелей в России, СНГ, Грузии, Украине, Турции и Израиле. Самый крупный гостиничный оператор региона одним из первых почувствовал приближение кризиса: продажи номеров упали еще до карантинных мер, а после их введения доход компании снизился на 90%. «Собака.ru» узнала у Алексиса Делароффа о перспективах туристического сезона, санбезопасности в отелях после пандемии и решении Accor размещать медиков.
Гендиректор крупнейшей сети отелей Accor в России: «Восстановление гостиничной отрасли до уровня 2019 займет 2-2,5 года»
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Алексис Деларофф
О кризисе в гостиничном бизнесе
Accor – управляющая и франчайзинговая компания. В России под нашим руководством работают такие бренды, как SO/, Ibis, Novotel и другие. Предоставляем услуги владельцам и инвесторам отелей в области брендинга, маркетинга, продаж, управления доходами и в целом всего, что касается успешного функционирования с учетом операционных процессов. У нас есть два способа сотрудничества с нашими партнерами: договор управления или франчайзинга. В случае заключения первого полностью управляет отелем Accor, второго — владелец по стандартам обслуживания бренда.
В Европе более 70% наших отелей временно закрылись, в России — примерно 55%. Следствием такого кризиса станет существенная потеря доходов для отелей, инвесторов и, конечно, самой управляющей компании Accor.
Очевидно, что ситуация коснется и людей, работающих в индустрии гостеприимства. Группа Accor нацелена сохранить максимальное количество сотрудников: на сегодняшний день нам удалось избежать массовых увольнений.
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SO/ St.Petersburg
За первый квартал 2020 года выручка сети по всему миру упала всего на 16% и составила 768 миллионов евро. Это связано с тем, что январь и февраль закрылись с хорошими показателями. Но из-за ужесточения карантинных мер мы ожидаем ухудшение во втором полугодии — сейчас средняя загрузка наших отелей по России меньше 10%, более 90% дохода в апреле-мае потеряно.
Наиболее драматично ситуация складывается для владельцев отелей, которые только что открылись или планируют открытие. Им необходимо погашать кредиты, некоторые из которых валютные. Плюс в то время, как наши доходы практически равны нулю, нужно платить высокие налоги на имущество и землю, зарплату, коммунальные услуги.
Не могу говорить за всех игроков индустрии, но мы видим миллиарды убытков среди управляющих компаний и еще худшие показатели среди владельцев отелей. По моему мнению, для восстановления гостиничной отрасли до уровня 2019 года потребуется 2-2,5 года.
Accor был среди подписантов письма, отправленного премьер-министру Михаилу Мишустину — отельеры и рестораторы просили о господдержке. Пока официального ответа нет. Проблема в том, что в большинстве случаев проекты и инициативы Правительства подразумевают условия, которые не выполняются. Таким образом, не позволяют отелям получить помощь.
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Pullman Сочи Центр
О новых санитарных нормах после пандемии
В конце концов и текущий кризис когда-нибудь закончится – будет найдена вакцина, и, я уверен, деловые и туристические поездки возобновятся. Прежде всего, отелям необходимо адаптировать стандарты под санитарные нормы и новые ожидания клиентов — сервис, конечно, изменится. Accor уже сейчас пересматривает все операционные процедуры: внутри нашей группы должна соблюдаться социальная дистанция (не только среди гостей, но и среди сотрудников). Работаем над внедрением бесконтактных процессов: доставка еды в номер, заселение в отель, оплата.
О перспективах туризма
Очевидно, что единственный способ провести отпуск в этом году – это провести его в России. Уверен, что Петербург останется одним из основных направлений после снятия карантина — для внутренних туристов уж точно! Однако экономический кризис, который последует за пандемией, повлияет на покупательную способность и количество путешественников больше, чем закрытые границы.
Группа Accor не рассматривает возможность открытия отеля в Крыму — это нецелесообразно с точки зрения окупаемости. Прибыль есть только в высокий сезон.
Цены на номера меняются согласно спросу. В Петербурге они всегда поднимались во время проведения ПМЭФ и периода белых ночей. Форум отменен, а сезон белых ночей будет сильно испорчен — никакого основания ожидать повышение цен нет.
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Novotel Москва Сити
О новых социальных проектах
Группа Accor реализует различные проекты, связанные с поддержкой людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Один из наших отелей в Москве предложил размещение для людей, оставшихся без собственного дома. Несколько других по стране приняли больше 150-и медработников в карантинных целях.
Мы с большим интересом следим за новыми инициативами депутата Оксаны Пушкиной. Готовы поддержать их и любые другие, которые помогут противостоять домашнему насилию в России. Но важно усовершенствовать законодательство, чтобы сотрудники, владельцы отелей и другие, вовлеченные в процесс защиты жертв, также были в безопасности. К сожалению, на данный момент в России это не совсем так.
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