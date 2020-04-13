Личный опыт: как живет Китай после карантина

Ирина Хайдарова

В январе, незадолго до китайского Нового года, я, муж-француз и наш двухлетний сын, как все приличные китайцы, уехали в отпуск в Таиланд. Тогда мы еще не знали, что вернуться обратно сначала будет страшно, потом сложно, и в конце – почти невозможно. В итоге вместо запланированной пары недель мы пробыли в Таиланде почти два месяца, успев вернуться в Китай, где нас ждала работа и оставленные вещи, за четыре дня до закрытия границ страны для иностранцев – не только туристов, но тех, кто, как и мы, подолгу живет и работает в стране.

Раньше мы жили в Гуанчжоу, и все наши вещи тоже были там. Но сейчас мы решили временно поселиться в Шанхае, потому что в разных городах действовали разные правила карантина и только Шанхай на тот момент не сажал приезжающих из Таиланда на карантин. «Я лучше померзну и буду ходить в трех свитерах мужа, чем просижу полмесяца с ребенком в закрытой комнате китайского отеля», – решила я.