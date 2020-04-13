Пока мы только привыкаем жить в условиях самоизоляции, китайцы, преодолев эпидемию, возвращаются к обычной жизни. Уфимская модель Ирина Хайдарова, которая вот уже 11 лет живет и работает в Поднебесной, рассказывает, как там дела.
Личный опыт: как живет Китай после карантина
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Шанхай, набережная Баунд и я в модной маске
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Ирина Хайдарова
В январе, незадолго до китайского Нового года, я, муж-француз и наш двухлетний сын, как все приличные китайцы, уехали в отпуск в Таиланд. Тогда мы еще не знали, что вернуться обратно сначала будет страшно, потом сложно, и в конце – почти невозможно. В итоге вместо запланированной пары недель мы пробыли в Таиланде почти два месяца, успев вернуться в Китай, где нас ждала работа и оставленные вещи, за четыре дня до закрытия границ страны для иностранцев – не только туристов, но тех, кто, как и мы, подолгу живет и работает в стране.
Раньше мы жили в Гуанчжоу, и все наши вещи тоже были там. Но сейчас мы решили временно поселиться в Шанхае, потому что в разных городах действовали разные правила карантина и только Шанхай на тот момент не сажал приезжающих из Таиланда на карантин. «Я лучше померзну и буду ходить в трех свитерах мужа, чем просижу полмесяца с ребенком в закрытой комнате китайского отеля», – решила я.
Мы приземлись в аэропорту Шанхая в час ночи. После этого нас около трех часов не выпускали из самолета: вызывали людей по спискам и по очереди приглашали выйти. На выходе из самолета нас встречали люди без лиц: в белой спецодежде, защитных очках, перчатках, капюшоне, бахилах. Было непонятно, кто перед тобой – мужчина или женщина. Дорога до паспорт-контроля поделилась на посты. На каждом – заполнение истории путешествий за последние 14 дней. И бесконечные вопросы: «Вы контактировали с зараженными?», «У вас есть сухой кашель?». Так прошло еще почти четыре часа. С маленьким ребенком на руках это было то еще удовольствие. К утру нам, наконец-то, выдали зеленый код, дающий право свободно передвигаться по городу, и отпустили с миром.
Карантин в Китае мы не застали, но друзья, которые остались в стране, постоянно делились с нами историями, как все происходило. «Карантин. Сидим дома» сказало правительство. «Ну, ладно», – пожали плечами люди. Одному члену семьи разрешалось выходить раз в 2-3 дня на 2 часа в магазин. Для контроля выдавали талоны на семью. За нарушение – штраф 500 юаней (примерно 5000 рублей). Курьеры продолжали работать в карантин за повышенную ставку. Доставляли продукты, воду, еду. Посылки просто скидывали на пол в кучу. Транспорт ездил в урезанном графике, водители проверяли температуру всем пассажирам, а посадка осуществлялась строго через передние двери. Рестораны, кафе, торговые центры были закрыты. И спустя 1,5 месяца открылись не все. Многие разорились. Хотя государство помогало как могло. На время карантина отменили плату за аренду коммерческих помещений и выплат по кредиту. Облегчили налогообложение. Госслужащие продолжали получать зарплату от государства. Бизнесмены же платили из своего кармана.
Средний счет за месяц лечения легкой формы вируса в больнице 40000 юаней (400 000 рублей) Пациенты с тяжелой формой заболевания получали оплаченные государством счета, превышающие миллион юаней. Но во время карантина медицина была бесплатная. Сейчас снова платная. Врачи, более 6000 человек, работавшие в эпицентре вируса, в Ухани получили денежные премии в размере 10.000 юаней (100.000 рублей).
Китай ввел уголовную ответственность за сокрытие признаков заражения и распространение ложной информации про вирус. Да, наш народ бы тут не разгулялся со своими постами про вселенский заговор, рукотворный вирус и психосоматические теории. У китайцев даже в мыслях не было отрицать вирус. Все до одного надели маски. Кому масок не хватило, делали сами. Китайские дедули, например, щеголяли в половинке от бюстгальтера на лице. Друг друга народ поддерживал смешными видео в интернете: вместе делали зарядку, играли с детьми, готовили китайские блюда.
Спустя два месяца жесткого карантина Китай победил вирус: новые заболевшие – это, в основном, те, кто возвращается из других стран, и их счет уже идет на единицы по всей стране. Самоизоляция, выполнение всех мер предосторожности, поддержка друг друга – ключевые моменты быстрого возвращения к нормальной жизни.
Сейчас меры карантина ослабили, но люди продолжают носить маски. Думаю, так просто всем спокойнее, да и команды «снять» не поступало. Все горожане обязаны получить специальные коды, которые помогают отслеживать передвижение и являются одновременно пропусками. Лично у меня уже три кода: один позволил мне покинуть здание аэропорта, второй дает право на поездки в другой город и нужен мне по работе, третий позволяет свободно перемещаться по городу. Коды регистрируются в специальном приложении, которое отслеживает твои перемещения. Но даже прохождение всех проверок и наличие кодов не спасает меня от того, что я иностранка. Сейчас страна закрыта во избежание «второй волны вируса» от приезжих и это действительно заметно, как при виде нас, чужеземцев, китайцам хочется натянуть противогаз. Но в целом обстановка обычная. Живая. Все открыто. Хотя во многие кафе и супермаркеты по-прежнему не пускают без маски и проверки температуры.
Хоть меня и не закрыли на карантин, две недели агентство боялось со мной работать. Сколько я не трясла перед их носом своими добытыми потом и кровью кодами – бесполезно. «Вот пройдет полмесяца самоизоляции, тогда и встретимся, дорогая», – строго сказал босс и повесил трубку. Когда меня, наконец, пригласили на первую съемку, я спросила своего агента Нико, было ли им страшно во время эпидемии. «Было, конечно. Но мы об этом сильно не задумывались. Нам сказали сидеть дома – мы и сидели. И каждый день получали сообщения о количестве заболевших и выздоровевших». Послушаешь китайцев и все кажется таким элементарным. Ну посидеть дома пару месяцев, ну и нормально. Это же дом родной, а не тюрьма какая. К чему эти паники и игры в верю – не верю. Остались дома – помогли тем, кто заболел, разгрузили больничку и сами не заболели.
Китайские ребята победили коронавирус и вернулись к обычному ритму жизни. Смогут и другие страны, вопрос только в том, насколько быстро и с какими потерями.
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