РЖД начала продавать билеты на поезда с учетом соблюдения дистанции не менее 1 метра

Так, в купейных вагонах будут доступны два места из четырех. В вагонах СВ, как и прежде, будут продаваться по два билета. В плацкартные вагоны продадут по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно. Дистанцию будут соблюдать и в сидячих вагонах, рассаживая пассажиров на дистанции не менее 1 метра.

При этом в случае, если едет одна семья, ограничение может быть снято. «Кроме того, в поездах, куда пассажиры уже купили билеты ранее и где дистанция не соблюдается, так как билеты покупали до того, как был введен режим самоизоляции, пассажиров рассадят на большее расстояние друг от друга, предложив им аналогичные по ценам и услугам места, но подальше от соседа», — добавляют в РЖД.

С сегодняшнего дня «Российские железные дороги» временно отменяют 53 поезда дальнего следования. Также будет сокращена периодичность курсирования 37 поездов «Федеральной пассажирской компании» и изменен график движения «Сапсанов». Ранее РЖД уже отменили часть поездов, отправляющихся из Петербурга, из-за снижения пассажиропотока, связанного с пандемией коронавируса. Больше всего рейсов отменено в Москву.