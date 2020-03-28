S7 Airlines продолжает выполнять чартерные рейсы для вывоза россиян из Турции, Таиланда, Вьетнама, Японии. Расписание чартеров доступно на сайте s7.ru. Если рейс пассажира есть в перечне, дополнительных действий не требуется – можно сразу приезжать в аэропорт за три часа до вылета. Если рейса в списке не оказалось, то пассажиру нужно связаться с контактным центром S7 Airlines для переоформления на выбранный чартер.

Авиакомпания усилила контроль качества уборки всех самолетов. Салоны в обязательном порядке проветривают, моют дезинфицирующими средствами, в аптечках на бортах есть маски. Перед вылетом и в полете пассажирам раздают антибактериальные салфетки.

Санитарные службы проводят дополнительную дезинфекцию всех чартерных рейсов, которые возвращают путешественников домой.