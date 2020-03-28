В итоге слаженной интенсивной работы сотрудников авиакомпании и дипломатического корпуса в ОАЭ, S7 Airlines удалось получить разрешение на выполнение специального рейса S7 5786 Дубай – Новосибирск. В пятницу домой вернулось 182 путешественника. 28 марта S7 Airlines будет совершен еще один рейс.
S7 Airlines вывезла из Дубая 182 пассажира
В итоге слаженной интенсивной работы сотрудников авиакомпании и дипломатического корпуса в ОАЭ, S7 Airlines удалось получить разрешение на выполнение специального рейса S7 5786 Дубай – Новосибирск. В пятницу домой вернулось 182 путешественника. 28 марта S7 Airlines будет совершен еще один рейс.
S7 Airlines продолжает выполнять чартерные рейсы для вывоза россиян из Турции, Таиланда, Вьетнама, Японии. Расписание чартеров доступно на сайте s7.ru. Если рейс пассажира есть в перечне, дополнительных действий не требуется – можно сразу приезжать в аэропорт за три часа до вылета. Если рейса в списке не оказалось, то пассажиру нужно связаться с контактным центром S7 Airlines для переоформления на выбранный чартер.
Авиакомпания усилила контроль качества уборки всех самолетов. Салоны в обязательном порядке проветривают, моют дезинфицирующими средствами, в аптечках на бортах есть маски. Перед вылетом и в полете пассажирам раздают антибактериальные салфетки.
Санитарные службы проводят дополнительную дезинфекцию всех чартерных рейсов, которые возвращают путешественников домой.
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