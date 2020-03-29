Подпольные бары, аренда собак и вечерние овации: как сидит на карантине Испания

Елизавета Бирюкова, литредактор «Уфа.Собака.ru»

Я живу на побережье Атлантического океана, в столице Кантабрии – автономного сообщества на севере страны. Нам в каком-то плане повезло с плохой погодой: эти две недели почти всегда прохладно и часто пасмурно. Если бы было солнечно и +20, сидеть дома было бы сложнее. Наблюдая за ситуацией в мире и слушая рассказы знакомых, могу с полной уверенностью сказать, что в большинстве охваченных эпидемией стран все развивается по одному и тому же сценарию, с небольшими поправками на менталитет и привычки жителей.

Когда в середине февраля в Испании появились первые случаи заболевания, никто не придавал этому особого значения. А все, что происходило в Китае, воспринималось как кино. Правительство уверяло: «Поводов для паники нет», «Причин для отмены мероприятий пока не видим», «У нас возможны только единичные случаи», «В Испании отличная медицина». В общем, пока в Австралии исчезала туалетная бумага, а в Израиле вводили карантин для всех приезжих, испанцы толпились в ресторанах, самозабвенно попивали вино, гуляли по набережным и на выходных ломились на горнолыжки. Вдобавок ко всему 8 марта в стране прошли многочисленные шествия за права женщин. Несмотря на угрозу эпидемии, власти их не только не запрещали, но и всячески поддерживали. Тот всплеск заболеваемости, который происходит сейчас, напрямую связывают с этими демонстрациями.