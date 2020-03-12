Власти США на месяц запретили въезд в страну из Шенгенской зоны

С 13 марта на территорию Соединенных штатов Америки нельзя будет въехать из Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Лихтенштейна, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Словакии, Швеции и Швейцарии. При этом запрет не коснется американцев, которые возвращаются из стран Шенгенской зоны, а также поездок из Великобритании и грузовых перевозок.

«Европейский союз не смог принять те же меры предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек. В результате большое количество штатов было заражено через путешественников из Европы. Чтобы новые случаи заражения не фиксировались, мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные штаты. Мы боремся с бюрократизмом, чтобы антивирусные препараты стали доступны для граждан в рекордно короткие сроки. Умные действия сегодня предотвратят распространение вируса завтра», — заявил Трамп в ходе обращения к нации.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса. С 10 марта Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19. Теперь ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, распространены на территорию всей страны.

По состоянию на 11:10 12 марта, в мире зафиксировано 126 258 случая заражения новым типом коронавируса. 4 638 человека скончались, выздоровели — 68 284. С 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией, а также перестает выдавать визы итальянцам.