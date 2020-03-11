С 13 марта по 30 апреля 2020 года будут прекращены вылеты из Москвы в испанские города Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка, французские — Марсель, Лион и Ницца, немецкие — Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт, а также итальянские города — Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья. Из Петербурга также прекратятся вылеты в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.

Помимо «Аэрофлота» свои рейсы отменяет авиакомпания «Россия». С 18:00 12 марта въезд на территорию Израиля будет запрещен всем пассажирам, кроме граждан и резидентов Израиля, а также пассажиров со специальным разрешением Министерства здравоохранения или Миграционной службы Израиля.

Напомним, ранее «Аэрофлот» разрешил пассажирам изменять маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в Италию и Израиль и обратно без штрафных санкций. Авиакомпания S7 и лоукостер «Победа» также упростили процедуру возврата приобретенных билетов. Такое решение было принято в связи с ускорением распространения нового коронавируса Covid-19.

Напомним, с 10 марта Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19. Теперь ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, распространены на территорию всей страны.

8 марта было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 в России. Речь идет о заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Они все посещали Италии за последние две недели. Ранее в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке.