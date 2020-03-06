Авиакомпании S7 и «Победа» упростили процедуру возврата приобретенных билетов

Пассажиры, купившие билет на рейс авиакомпании S7 в период с 5 марта по 10 апреля, смогут вернуть их вне зависимости от тарифа. В случае возврата будет взиматься только сервисный сбор — 1000 рублей за один авиабилет.

«Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придется отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости», — отметил генеральный директор S7 Group Антон Еремин.

Сдать билеты лоукостера «Победа» можно с 7 марта на сайте авиакомпаниии. Опция возврата билета стоит 499 рублей за один рейс — отказаться от перелета можно в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до вылета.

«Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире. По их просьбам с 7 марта на сайте «Победы» доступна новая услуга», — говорит генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

Напомним, 5 марта в Петербурге был подтвержден первый случай заражения Covid-19. После госпитализации заразившегося итальянского студента на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения — теперь там заперты 700 человек или 20% учащихся вуза. Вечером того же дня стало известно, что Петербургский международный экономический форум 2020 отменили из-за коронавируса.