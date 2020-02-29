В салонах самолетов S7 теперь можно провозить питомцев весом до 10 кг

Авиакомпания S7 изменила правила перевозки животных. Пассажиры могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 кг в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске не больше 55х40х25 см. Теперь толстый кот Виктор, который по словам хозяина весит стабильные 8,5 кг, сможет приехать в Москву из Новосибирска на выставку кошек в салоне самолета. Выставка «Кэтсбург» пройдет в столице 7-8 марта, так что приезжайте полюбоваться на кота Виктора!