На Кипре построят уникальный проект из 3 башен

18 месяцев назад начались работы, и за это время уже успели залиты фундаменты двух фронтальных башен West Tower (Западная Башня) и East Tower (Восточная Башня). В башне North Tower (Северная Башня) завершена укладка свай.

Генеральный директор Cybarco Development и исполнительный директор Trilogy Михалис Хаджипанайоту отметил: «Мы уверены в том, что Trilogy устанавливает новые стандарты строительства высотных зданий в Средиземноморье. Проект предлагает уникальную возможность инвестировать в ценную недвижимость, расположенную в первоклассной локации. Это единственная точка притяжения, где можно жить, работать и развлекаться одновременно, поэтому мы не сомневаемся, что интерес к Trilogy будет продолжать расти по мере строительства».

Продажи и бронирования видовых апартаментов и офисов в West Tower и East Tower уже превысили 150 миллионов евро.

Узнать больше подробностей о проекте и покупке апартаментов можно на официальном сайте, а наблюдать онлайн, как идет процесс строительства, — здесь.