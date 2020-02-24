Trilogy Limassol Seafront — трио башен на берегу моря, которому предстоит стать знаковым местом не только на Кипре, но и во всем Средиземноморском регионе. И вы можете там поселиться!
На Кипре построят уникальный проект из 3 башен
Trilogy — проект смешанного функционального назначения (mixed-use): там разместятся апартаменты, офисы, подземный паркинг и общественное пространство. Его стоимость — 350 миллионов евро. За реализацию отвечает международная команда специалистов, например всемирно известные архитекторы студии WKK и инженерно-конструкторская компания Thornton Tomasetti, в портфолио которой входят такие проекты, как башни-близнецы Petronas в Малайзии и башня Jeddah (первое здание в мире выше 1000 метров).
18 месяцев назад начались работы, и за это время уже успели залиты фундаменты двух фронтальных башен West Tower (Западная Башня) и East Tower (Восточная Башня). В башне North Tower (Северная Башня) завершена укладка свай.
Генеральный директор Cybarco Development и исполнительный директор Trilogy Михалис Хаджипанайоту отметил: «Мы уверены в том, что Trilogy устанавливает новые стандарты строительства высотных зданий в Средиземноморье. Проект предлагает уникальную возможность инвестировать в ценную недвижимость, расположенную в первоклассной локации. Это единственная точка притяжения, где можно жить, работать и развлекаться одновременно, поэтому мы не сомневаемся, что интерес к Trilogy будет продолжать расти по мере строительства».
Продажи и бронирования видовых апартаментов и офисов в West Tower и East Tower уже превысили 150 миллионов евро.
Узнать больше подробностей о проекте и покупке апартаментов можно на официальном сайте, а наблюдать онлайн, как идет процесс строительства, — здесь.
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