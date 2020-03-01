Российская авиакомпания «Победа» начнет выполнять рейсы из Петербурга в итальянский город Римини. Об этом сообщил генеральный директор международного аэропорта Римини и Сан-Марино, руководитель офиса «Visit Petersburg» в городе Римини Леонардо Корбуччи, пишет «Петербургский дневник».
«Победа» запустит рейсы из Петербурга в итальянский город Римини
«16 марта на пресс-конференции в преддверии московской туристической выставки мы сможем официально объявить об открытии рейсов авиакомпании «Победа» из Петербурга в Римини», – заявил Леонардо Корбуччи.
По словам Корбуччи, аэропорт Римини – самый «русский» в Италии. Самолеты оттуда летают в Москву, Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Екатеринбург. Кроме того, он рассказал о запуске еженедельных рейсов между Москвой и Римини с 29 марта. В 2020 году планируется открыть направление в Новосибирск, а в следующем году – в Уфу, Казань и Самару.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.