«Победа» запустит рейсы из Петербурга в итальянский город Римини

По словам Корбуччи, аэропорт Римини – самый «русский» в Италии. Самолеты оттуда летают в Москву, Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Екатеринбург. Кроме того, он рассказал о запуске еженедельных рейсов между Москвой и Римини с 29 марта. В 2020 году планируется открыть направление в Новосибирск, а в следующем году – в Уфу, Казань и Самару.