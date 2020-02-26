Роспотребнадзор порекомендовал россиянам отказаться от посещения Италии, Республики Корея и Ирана из-за вспышки коронавируса. Поездки стоит отложить «до стабилизации эпидемиологической обстановки».
Роспотребнадзор порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию из-за коронавируса
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По состоянию на утро 26 февраля число заболевший новым вирусом Covid-19 в Италии составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания. В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания, 11 человек скончалось. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло.
По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) в Италии, Республике Корея и Иране. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией при посещении данных стран. Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.
Ранее Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Оно образовано от словосочетания coronavirus disease 2019 и необходимо для того, чтобы избежать использования других, более неточных наименований. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет. Несмотря на прогнозы, а понедельник, 24 февраля, посол Китая Чжан Ханьхуэй сообщил о создании китайскими специалистами вакцины против коронавируса COVID-19.
К 25 февраля число заразившихся коронавирусом Covid-19 превысило 80 тысяч человек. ВОЗ призвал готовиться к «потенциальной пандемии».
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