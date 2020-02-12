В феврале билеты на «Ласточку» из Петербурга в Москву можно купить со скидкой

Специальная цена билетов на поезда «Ласточка», курсирующие с понедельника по четверг и по субботам, а также 23 февраля, действует до 29 февраля. Так, базовый класс обслуживания обойдется в 999 рублей, эконом — от 1110 рублей, а бизнес-класс — от 2000 рублей. Также на данные поезда действуют специальные тарифные предложения — например, для пассажиров в возрасте до 21 года и от 60 лет сделают дополнительную скидку в 30%, а для тех, кто покупает билеты сразу «туда-обратно» — 20%.

Напомним, скоростной поезд между Петербургом и Москвой «Ласточка» был запущен РЖД в декабре 2019 года. Ежедневно два состава отправляются от Московского вокзала на Ленинградский и обратно — с остановками на станциях НАТИ, Крюково, Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Чудово, Тосно, Колпино и Обухово. Поезд «Ласточка» №726 отправляется из Москвы в 15:21, прибывая в Петербург в 22:20. Из Санкт-Петербурга «Ласточка» №725 отправляется в 15:15, прибывая в Москву в 21:58.

Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург». Соответствующую возможность власти города рассматривают совместно с РЖД. 20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, в котором будут учтены все просьбы пассажиров.

Ранее представители ОАО «Российские железные дороги» определились с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Среди проектов — модернизация вокзалов, развитие московского хода Октябрьской железной дороги, запуск комфортабельных электричек и новые платформы. А еще компания запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна.