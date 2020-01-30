Новый сезон круизов на пароме Princess Anastasia стартует в марте 2020 года. Анонсированы новые направления

Как рассказал генеральный директор Moby SPL Сергей Котенев, первый рейс паром Princess Anastasia совершит в Хельсинки. Анонсированы и новые направления круизов. В частности, на майских праздниках паром начнет заходы в Ригу, а 11-13 июня — в Таллин.

В настоящий момент паром находится на ремонте в Гданьске. Изменения коснутся не только технической части, но и пассажирской — в Princess Anastasia обновят каюты, кухни, заменят ковры.

В планах Moby SPL на 2021 год — пополнить флот вторым судном. Новым паромом может стать Moby Dada («Принцесса Мария»). «В 2020-м поздновато ставить на линию, но мы рассчитываем, что нам согласуют возвращение второго судна на Балтику», — добавил Котенев.

Напомним, в июле 2019 года компания-перевозчик St. Peter Line, владеющая круизными паромами Princess Anastasia, начала продавать сидячие места на своих маршрутах Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин. Добраться в один из городов теперь можно по цене аналогичного автобусного рейса — 18,5 евро. К 2020 году в морском порту Выборга планируют реконструировать пассажирский терминал и открыть маршрут в Приморск и Петербург. Тогда же на территории яхт-клуба Санкт-Петербурга появится причал для водного транспорта, который сможет принимать около 3 тысяч человек даже в пиковые дни.