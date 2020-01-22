В Финляндии предлагают ограничить туристический поток ради комфорта местных жителей

«Это хорошо для промышленности и экономики. Но в долгосрочной перспективе у нас могут возникнуть проблемы, которые существуют в крупных европейских туристических городах, таких как Барселона, Лондон или Париж, где местные жители считают, что туризм оказывает разрушительное воздействие на их жизнь», — считает профессор Хельсинкского университета Кари Хюйтяйнен. По ее мнению, власти Хельсинки должны принять меры для того, чтобы приезжие и туристы не заполнили город так же, как Барселону или Париж.

Как прогнозирует Хюйтяйнен, в будущем для многих государств приоритетом станет политика контроля самодостаточности при медленном росте экономики. Вследствие чего туризм станет роскошью — а Финляндия начнет инвестировать в «люксовых» гостей из Германии, Франции, стран Бенилюкса и Балтии.

Напомним, с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. При этом петербуржцы получили возможность оформить шенген сроком на пять лет.

Ранее Министерство иностранных дел Финляндии предупредило петербуржцев об изменении сроков выдачи виз. Временные задержки могут возникнуть из-за введения новой системы обработки визовых заявлений.