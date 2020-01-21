МИД Финляндии предупредило об изменении сроков выдачи виз петербуржцам

«Возможно, однако, что во время постепенного ввода системы вынесение визовых решений может занимать более долгий период, чем обычно. В срочных случаях обратившимся за визой следует связываться с ближайшим к ним диппредставительством Финляндии», — отметили в министерстве. После того, как система будет введена, рассмотрение заявок на получение визы станет более эффективным.

Новая система будет внедрена не только в Петербурге. В феврале 2020 года она также заработает в Лондоне, Гонконге, Центральной Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии и Петрозаводске. В марте — в остальных городах России, а также Китае, Индии и на Филиппинах.

Напомним, с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. При этом петербуржцы получили возможность оформить шенген сроком на пять лет.