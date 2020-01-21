Министерство иностранных дел Финляндии предупредило петербуржцев об изменении сроков выдачи виз. Временные задержки могут возникнуть в феврале-марте из-за введения новой системы обработки визовых заявлений.
МИД Финляндии предупредило об изменении сроков выдачи виз петербуржцам
«Возможно, однако, что во время постепенного ввода системы вынесение визовых решений может занимать более долгий период, чем обычно. В срочных случаях обратившимся за визой следует связываться с ближайшим к ним диппредставительством Финляндии», — отметили в министерстве. После того, как система будет введена, рассмотрение заявок на получение визы станет более эффективным.
Новая система будет внедрена не только в Петербурге. В феврале 2020 года она также заработает в Лондоне, Гонконге, Центральной Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии и Петрозаводске. В марте — в остальных городах России, а также Китае, Индии и на Филиппинах.
Напомним, с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. При этом петербуржцы получили возможность оформить шенген сроком на пять лет.
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