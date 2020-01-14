Теперь терминал C объединен с терминалом B и входит в состав Северного терминального комплекса Международного аэропорта Шереметьево. Это существенно облегчит жизнь пассажирам, которые могут пользоваться сервисными и техническими возможностями сразу двух терминалов, а трансферные пассажиры могут за минимальное время перемещаться между терминалами через транзитную зону. В основе стилистического решения терминала C — традиции русского конструктивизма и авангарда.
В аэропорт как в музей: после реконструкции открылся терминал C в Шереметьево
За дизайн и концепцию в целом отвечали сразу несколько иностранных компаний. Например, разработкой архитектурно-функциональной концепции занималось сербское отделение международного архитектурного бюро RMJM. Архитектурные проекты бизнес-залов «Малевич» и «Шагал», украшенные воссозданными на стенах работами художников, были разработаны голландским бюро M+R interior architecture. А проект VIP-зала, в котором сочетаются аристократичная классика и современные материалы, создавался английским бюро JPA design.
Интерьер терминала C основан на конструктивистских принципах и идеях Якова Чернихова, визуальном языке Эль Лисицкого, Константина Мельникова и Александра Родченко, графических решениях Любови Поповой и Ольги Розановой. В качестве одного из декоративных настенных панно использована экспериментальная футуристическая поэма Велимира Хлебникова «Заклятие смехом».
Конструктивистские идеи в интерьере также интерпретированы современными медиа-инсталляциями, которые дают представление о России как о стране с богатейшим историко-культурным наследием. В интерьере также планируется размещение арт-объектов (дизайн которых разрабатывала немецкая компания One World Studio) и декоративных настенных панно, посвященных истории русской авиации и ее героям. А на информационных стендах впервые появились логотипы с портретом А.С. Пушкина, имя которого Международный аэропорт Шереметьево носит с 5 июня 2019 года.
Шереметьево занимает восьмое место среди крупнейших аэропортов-хабов Европы и с вводом в эксплуатацию этого шестого терминала он укрепил свои позиции, а пропускная способность аэропорта теперь увеличится до 80 млн пассажиров в год.
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