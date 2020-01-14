В аэропорт как в музей: после реконструкции открылся терминал C в Шереметьево

Интерьер терминала C основан на конструктивистских принципах и идеях Якова Чернихова, визуальном языке Эль Лисицкого, Константина Мельникова и Александра Родченко, графических решениях Любови Поповой и Ольги Розановой. В качестве одного из декоративных настенных панно использована экспериментальная футуристическая поэма Велимира Хлебникова «Заклятие смехом».

Конструктивистские идеи в интерьере также интерпретированы современными медиа-инсталляциями, которые дают представление о России как о стране с богатейшим историко-культурным наследием. В интерьере также планируется размещение арт-объектов (дизайн которых разрабатывала немецкая компания One World Studio) и декоративных настенных панно, посвященных истории русской авиации и ее героям. А на информационных стендах впервые появились логотипы с портретом А.С. Пушкина, имя которого Международный аэропорт Шереметьево носит с 5 июня 2019 года.