В России появится новая авиакомпания. Она займется перевозками на Дальнем Востоке

По данным «Коммерсанта», идея создания новой авиакомпании принадлежит помощнику президента Игорю Левитину. Согласно предложению «Аэрофлота», перевозчик может появиться на базе их дочерней структуры — авиакомпании «Аврора», которая обслуживает дальневосточные маршруты. Также отмечается, что в случае создания перевозчик должен будет использовать только российские самолеты. Для их покупки потребуются дополнительные средства из бюджета, объем которых не называется.

В настоящее время для перелетов на Дальний Восток действует программа субсидирования. Так, льготный билет в эконом-классе могут купить граждане России младше 23 лет, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, а также инвалиды и члены многодетных семей. Кроме того «Аэрофлот» имеет программу «плоских» тарифов по данному направлению — фиксированных цен на авиабилеты, не зависящих от времени покупки.

Напомним, студентам и аспирантам очных отделений высших учебных заведений в возрасте до 30 лет планируют разрешить покупать авиабилеты по льготной цене. С соответствующим предложением выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова — по ее мнению, важно предоставить возможность покупать недорогие билеты людям, которые связывают свое будущее с развитием науки в России.