Лучше гор могут быть только горы, в комплекте с которыми идут комфортная инфраструктура, высокая кухня, захватывающие мероприятия и расслабляющие тело после катания спа-процедуры – именно этим славятся австрийские курорты. Рассказываем главное о трех из них, заслуживающих пристального внимания любителей активного зимнего отдыха.
Где кататься на лыжах (и не только!) в Западной Австрии
Гастайн
Общее название нескольких регионов с протяженностью трасс около 200 км. Гастайн входит в крупнейшую горнолыжную зону Австрии: здесь действует единый ски-пасс (от 28 евро для детей до 57 для взрослых), есть трассы для лыжников и сноубордистов любого уровня — хоть новичков, хоть малышей, хоть рисковых профессионалов. Бад-Гастайн и Шпортгастайн (Sportgastein) подойдут для любителей сложного катания (не для слабонервных!). Работают 18 подъемников, а проверять снежное покрытие склонов можно каждый день через специальные веб-камеры. Совершенствовать навыки спуска помогают опытные инструкторы в детских (от 3 лет) и взрослых горнолыжных школах.
Еще лучше в Гастайне чувствуют себя сноубордисты. Snowpark Gastein — это настоящее раздолье: 30 фигур для новичков, хафпайп, суперпайп, парк для соревнований и многое другое. В общем, универсальный курорт, который подойдет и начинающим, а опытным спортсменам — особенно.
Чем еще заняться
Гастайн знаменит не только своими снежными трассами, но и способами снять напряжение после активного катания — словом, «убить двух зайцев» зимнего отдыха одновременно. Например, в уникальных радоновых штольнях помогут уменьшить боль в мышцах и повысить иммунитет на год вперед. А в Скальных термах (Felsentherme) получится как следует расслабиться в минеральной воде с прекрасными альпийскими видами. Еще один must-do — альпийские термы (Alpentherme). Этот комплекс славится креативным подходом к водным процедурам: например, каждый час здесь меняется аромат в сауне и вид скраба, а с четверга по субботу добавляются еще и специальные шоу с визуальными эффектами, музыкой и прочими интересными решениями.
Роскошные виды открываются во время прогулок: например, по городку Бад-Гастайн, который недаром называют «альпийским Монте-Карло». Зимой здесь вполне можно было бы снимать «Отель «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона: над экстерьерами зданий в стиле Belle Époque словно потрудился талантливый декоратор, и облик города передает дух имперской Австро-Венгрии не хуже, чем Вена или Зальцбург. Не пропустите трехуровневый водопад — символ города.
За лучшими кадрами для Instagram поднимитесь на гору Штубнеркогель: здесь находится самый высокий в Европе подвесной мост (из города на место вас доставит подъемник рядом с вокзалом). Из-за прозрачных перил конструкция кажется не слишком надежной, а в сильный ветер мост слегка раскачивается, что еще больше щекочет нервы. Но можете быть спокойны: все это скорее туристический аттракцион, никакой опасности он не представляет.
Календарь интересных событий
18 января, 4 апреля. Фестиваль Sound & Snow Gastein
Хелена Фишер и другие важные немецкоязычные исполнители в разных жанрах, от хип-хопа до шлягеров.
23 и 30 января. Гастрономический праздник Markt:Auflauf
Местные продукты и креативная гастрономия каждый четверг января.
1–7 февраля. Выставка Art on Snow
Пропустить практически невозможно: экспозиция снежных и ледовых фигур будет организована во всех городках региона и прямо на горнолыжных трассах.
12–15 марта. Фестиваль Snow Jazz Gastein
Старые хиты и премьеры, заслуженные мэтры и новые группы — этот фестиваль собирает все самое значимое в мире джаза.
Подробнее о Гастайне – на сайте Австрийского представительства по туризму.
Целль-ам-Зее-Капрун
Живописный, удобный и разнообразный. Из природных красот — озеро и ледник, а объекты инфраструктуры к этому году хорошенько обновили — с австрийской аккуратностью и дотошностью.
В целом регион делится на две зоны катания: Целль-ам-Зее и Капрун. Редко где в мире можно встретить такое изобилие прекрасных трасс для всех стилей и уровней катания. Здесь несколько сноупарков, а среди спусков особенно примечательны Black Mamba (черная), Trass (тоже черная), Eagle Line (с препятствиями для новичков и опытных лыжников) и, конечно, одна из самых больших в мире Fun Slope XXL.
Чтобы добраться до них было еще проще, совсем недавно построили новую канатную дорогу, самую протяженную и высокую в Восточных Альпах: 12 километров живописных видов. Одновременно с этим на курорте была введена удобнейшая карта ALPIN CARD: с ней доступны 408 км трасс и 121 подъемник в трех областях — «горнолыжном цирке» Заальбах-Хинтерглемм-Леоганг-Фибербрунн, Шмиттенхёэ в Целль-ам-Зее (мало людей и есть как пологие, так и крутые склоны) и леднике Китцштайнхорн в Капруне (широкие трассы, отличные виды и гарантированный с осени до самого лета снег).
Самый популярный (и многолюдный) подъемник — Cityxpress, расположенный прямо в центре города. Но идти на него стоит, когда вы уже более-менее освоитесь на лыжах, для новичков есть множество зон внизу для упражнений с инструктором. До других подъемников можно добраться на специальных ски-басах.
Чем еще заняться
Когда горные лыжи уже освоены, можно попробовать и беговые. Для этого на курорте проложены 107 км трасс, от простой в Капруне до более сложной на леднике Кицштайнхорн. Еще здесь круглый год можно покататься на тобоггане или погулять по специальным тропам для любителей пешеходного туризма.
После всех этих активностей рекомендуем заглянуть в Tauern SPA. Крытые и открытые бассейны, всевозможные бани и сауны, массажи и прочие процедуры — и все это с видом на Альпы. А если хочется и вовсе жить в спа-отеле, совсем недавно был открыт Gletscherblick — самый большой в Австрии. Здесь есть сауны (обычная и травяная, с исключительно местными растениями), бани, бассейн и фитнес-зал.
Календарь интересных событий
Каждое воскресенье до апреля: Pinzga Day
В ресторанах под соответствующим значком можно попробовать супы, пельмешки с разными начинками, бургеры, шницели и прочие кулинарные эксперименты местных шефов.
1 и 2 февраля. GP Ice Race
Гонки на современных и раритетных автомобилях по льду озера Целль.
1–9 февраля. Фестиваль воздушных шаров Balloonalps и Night of the Balloons
Десятки воздушных шаров и возможность совершить полет на одном из них.
21 февраля, 20 марта. Mystic Mountain: Kitzsteinhorn BBQ Night
Большой праздник барбекю в заповеднике Кицштайнхорн.
20–22 марта. Фестиваль Red Turns
Красные вина из Бургенланда.
27 и 28 марта. Соревнования X Over Ride
Полюбоваться на 15 лучших лыжников и 10 лучших сноубордистов мира.
Больше информации о Цель-ам-Зее-Капрун: www.austria.info
Заальбах-Хинтерглемм-Леоганг-Фибербрунн
Неофициальное название региона — «горнолыжный цирк» — говорит само за себя. Круговые маршруты для катания и правда похожи на арену (еще это позволяет весь день кататься, оставаясь на солнце), а круглосуточное веселье делает это место магнитом для тусовщиков для всего света. Начинать отпуск рекомендуем в Заальбахе: здесь работают исключительно простые синие трассы и 8 подъемников. Как «раскатаетесь», можно перемещаться в Хинтерглемм с его длинными и затейливыми трассами для подготовленных лыжников и 27 подъемниками. Чтобы воспользоваться ими было еще удобнее, в этом сезоне введены уже упомянутые ски-пассы Ski ALPIN CARD — всего они объединяют 408 км катания в разных регионах. Еще «горнолыжный цирк» — место паломничества фрирайдеров со всего света. Трассы для сноуборда составляют 12 км, включая хафпайп мирового стандарта (80 м), фан-парк и специальные трамплины для прыжков.
Впрочем, радостный клоун на логотипе Заальбаха не должен вводить в заблуждение: здесь все работает как часы. Никаких очередей у подъемников, а указателей, схем и готовых маршрутов настолько много, что заблудиться просто невозможно. Недаром именно здесь часто проводятся крупные международные соревнования.
Подходит это место и для отдыха с детьми: открыты несколько горнолыжных школ и специальные детские сады, да и в нянях недостатка нет.
Чем еще заняться
Специальные живописные маршруты, очищенные от снега, для любителей пешеходного туризма, тропы для беговых лыж, горка для катания на тюбингах (в Хинтерглемме у подъемника Unterschwarzach), трассы для санок (можно взять и те, что запряжены лошадьми) и каток на озере — заскучать в Заальбахе и Хинтерглемме просто невозможно. Любителям острых ощущений рекомендуем полетать на параплане и вертолете, проехаться на квадроцикле. И, конечно, после всего этого праздника жизни или просто активного катания не забудьте восстановить силы в многочисленных спа, банях и бассейнах.
Календарь интересных событий
5–6 февраля. FIS European Cup Downhill Men
Полюбоваться на красавцев-лыжников.
7–13 марта. Freeride World Tour
На несколько дней Заальбах превратится в центр мирового фрирайда.
18–22 марта. Dutchweek
Вечеринки, диджеи и живые концерты прямо на склонах, а когда стемнеет — все то же самое в барах.
20 марта–5 апреля. White Pearl Mountain Days
Диджеи, живые выступления, вкусные блюда от шефов лучших отелей и ресторанов (многие из них придумываются специально для фестиваля), оздоровительная и фитнес-программа — и все это с бесплатным входом.
Больше информации о курорте – на сайте Австрийского представительства по туризму.
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