Где кататься на лыжах (и не только!) в Западной Австрии

Гастайн

Общее название нескольких регионов с протяженностью трасс около 200 км. Гастайн входит в крупнейшую горнолыжную зону Австрии: здесь действует единый ски-пасс (от 28 евро для детей до 57 для взрослых), есть трассы для лыжников и сноубордистов любого уровня — хоть новичков, хоть малышей, хоть рисковых профессионалов. Бад-Гастайн и Шпортгастайн (Sportgastein) подойдут для любителей сложного катания (не для слабонервных!). Работают 18 подъемников, а проверять снежное покрытие склонов можно каждый день через специальные веб-камеры. Совершенствовать навыки спуска помогают опытные инструкторы в детских (от 3 лет) и взрослых горнолыжных школах.

Еще лучше в Гастайне чувствуют себя сноубордисты. Snowpark Gastein — это настоящее раздолье: 30 фигур для новичков, хафпайп, суперпайп, парк для соревнований и многое другое. В общем, универсальный курорт, который подойдет и начинающим, а опытным спортсменам — особенно.