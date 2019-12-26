Погранслужбы предупредили о пробках на границе с Финляндией и Эстонией во время новогодних праздников

В период новогодних праздников проектная пропускная способность пограничных пунктов будет превышена в два раза. 28, 29 и 30 декабря 2019 года, а также 2, 3 и 4 января 2020 года по выезду из России пробок на границе не избежать с 08:00 до 16:00. Также пиковые часы придутся на 6, 7, 8, 11 и 12 января 2020 года — с 16:00 до 23:00.

Напомним, пробки на границе с Финляндией также создавались в предпраздничные дни. В «пиковые часы» пассажиропоток превышал предельную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска в два раза, а иногда и в три. А в начале ноября Генеральное консульство Финляндии в Петербурге предупредило о возможном изменении сроков выдачи виз. Документы могут производиться дольше обычного из-за увеличенного спроса в сезон праздников.

С 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. При этом петербуржцы получили возможность оформить шенген сроком на пять лет.