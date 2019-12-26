Абоненты российского оператора «МегаФон смогут общаться и пользоваться интернетом в путешествиях с помощью специального лендинга на тревел-платформе booking.com. Для активации услуги достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке. В течение дня на звонки можно будет потратить целый час, для серфинга интернете оператор предлагает 1 Гб трафика. К долгосрочному проекту «МегаФона» уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран мира.
«МегаФон» запускает бесплатный роуминг в 130 странах мира
Влад Вольфсон
Коммерческий директор «МегаФона»
Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новогодние праздники – особое время, когда быть на связи с родными и близкими - главная ценность для каждого.В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении.
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