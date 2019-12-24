Режим «открытого неба» будет введет в аэропорту «Пулково» с января 2020 года

В перечень направлений, по которым будут осуществляться полеты, вошли 30 стран мира. Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония. Их самолеты смогут смогут летать из Петербурга в страны, где не зарегистрированы.

Австрия (кроме Вены), Болгария (можно осуществлять полеты только в Софию), Великобритания (кроме Лондона), Германия (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена), Испания (кроме Барселоны и Малаги), Италия (кроме Рима и Милана), Кипр (за исключением Ларнаки и Пафоса), Франция (кроме Ниццы и Парижа) и Чехия (кроме Праги) смогут летать в петербургский «Пулково» с некоторыми ограничениями по пунктам вылета и прилета.

Напомним, статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65%. Такое мнение высказал губернатор Александр Беглов — число иностранных гостей города увеличится с 4 миллионов человек в год до 6 миллионов. Таким образом, в ближайшем будущем, общий туристический ежегодный поток составит 12,5 миллионов человек.

18 декабря аэропорт «Пулково» поставил новый рекорд посещаемости — воздушные ворота Петербурга встретили 19-миллионного пассажира.

Предыдущий, 18-миллионный рекорд был поставлен аэропортом «Пулково» 30 декабря 2018 года. Юбилейным пассажиром стала Людмила Бембеева, которая вылетала из Санкт-Петербурга в Волгоград рейсом DP517 авиакомпании «Победа».

В апреле 2019 года в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Обновление необходимо в связи с увеличением пассажира потока — по прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом. Компания «Воздушные ворота Северной столицы» объявила тендер на подготовку эскизного проекта для нового терминала аэропорта «Пулково». Согласно техническому заданию, здание будет построено к 2039 году — площадью 160 тысяч квадратных метров.

Трафик будет расти и дальше — согласно прогнозу, к 2023 году он составит 25 миллионов человек, к 2039 году — 35 миллионов. В этом году «ВВСС» рассчитывают увеличить пропускную способность аэропорта до 23 миллиоов человек за счет установки стоек автоматической сдачи багажа и обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам.