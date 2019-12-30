5 доказательств того, что в Mercure Москва Бауманская ценят индивидуальность

5. Удобное расположение

Одно из самых главных преимуществ отеля Mercure Москва Бауманская — удобное расположение, ведь это почти центр. Станция метро «Бауманская» находится всего в трех минутах ходьбы. До ГУМа и Большого театра — две остановки по прямой. До Ярославского, Казанского, Ленинградского и Курского вокзалов можно дойти пешком. Кроме того, в хорошую погоду можно прогуливаться в очень живописном Лефортовском парке с прудом, до которого тут рукой подать. Для любителей истории — Лефортовский дворец, построенный еще по указу Петра I, для любителей современного искусства — Artplay и Гоголь-центр, да и для гурманов найдется, например, «Гастроферма» или множество других вариантов — на Бауманской и Спартаковской улицах представлены все кухни мира. Можно посмотреть наш гид по Басманному району за другими рекомендациями, чем заняться в окрестностях.