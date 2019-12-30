Современного человека трудно чем-то удивить. Комфорт и удобство лежат в основе многих услуг, консьерж-сервис вообще сейчас в тренде. Но как насчет персонализированного подхода в отеле, где, казалось бы, такой огромный поток постояльцев? Именно такой сервис встречает гостей в Mercure Москва Бауманская, где учитываются нужды каждого человека. И вот 5 доказательств того, что это именно так.
5 доказательств того, что в Mercure Москва Бауманская ценят индивидуальность
1. Меньше да лучше
Отель очень небольшой — в нем всего 47 номеров. Но именно благодаря этому сотрудники отеля с особым вниманием относятся к каждому гостю. Все предпочтения гостей внимательно фиксируются в системе отеля для будущих бронирований и подготовки номера, а для постоянных гостей создаются специальные комплименты в номер на заезде — неважно, о чем идет речь, о дополнительном наборе полотенец или об определенном сорте вина. Помимо этого, в номере и так можно почувствовать себя как дома, ведь здесь есть все необходимое: набор для приготовления чая и кофе, телевизор с большим количеством российских и иностранных каналов, мини-холодильник, халаты и тапочки, кондиционер, рабочее место, удобная кровать и косметический набор в ванной комнате и, конечно, бесплатный Wi-Fi.
2. В гармонии с людьми, в гармонии с местом
Мы привыкли к тому, что возле ресепшена в отеле надолго не задерживаются. Быстрый чек-ин и скорее в номер — поближе к мягкой кроватке. Но в лобби Mercure Москва Бауманская хочется задержаться. Ведь это первый отель в России, где была воплощена новая концепция лобби — Mercure Welcome. Здесь можно почувствовать себя так же комфортно, как дома: удобные диваны, свежая пресса. Да и на ресепшене вам не обязательно стоять, можно присесть напротив работника отеля и не спеша решить все вопросы, тут даже высота стола специально подобрана для такого случая. Ресепшен работает 24 часа, так что вы в любое время можете обратиться за помощью или советом.
3. Не просто гость, а друг
Все сотрудники отеля проходят тренинги, где учатся быть как можно более предупредительными и внимательными к каждому постояльцу. В Mercure Москва Бауманская каждого гостя встречают как друга и стараются сделать все возможное, чтобы ему захотелось вернуться снова. Например, здесь подаются завтраки в номер, если вы не успеваете спуститься к нему. Стоит только попросить и вам принесут что-то из списка на ваш выбор: апельсиновый сок, кофе, горячие булочки, омлет или йогурт. Вам не нужно делать это заранее.
4. Вдохновение вокруг
Во всех отелях Mercure разработан индивидуальный дизайн, который продиктован его окружением. Дизайнеры специально изучают контекст места, в который помещен тот или иной отель и стараются связать интерьер с историей и культурой города. Например, в Mercure Москва Бауманская центральная тема — московский метрополитен. Архитекторы бюро Kitzig Interior Design украсили лобби и номера отеля фотографиями самых красивых станций. Каждый гость может выбрать спальню, где вместо изголовья кровати будет изображение его метрополитеновской любимицы. Да и сам отель находится в одном из самых примечательных районов Москвы — в Немецкой слободе. Любого петербуржца покорят двухэтажные особняки в европейском стиле, в одном из которых и находится мини-отель Mercure Москва Бауманская. Здесь можно почувствовать себя как дома.
5. Удобное расположение
Одно из самых главных преимуществ отеля Mercure Москва Бауманская — удобное расположение, ведь это почти центр. Станция метро «Бауманская» находится всего в трех минутах ходьбы. До ГУМа и Большого театра — две остановки по прямой. До Ярославского, Казанского, Ленинградского и Курского вокзалов можно дойти пешком. Кроме того, в хорошую погоду можно прогуливаться в очень живописном Лефортовском парке с прудом, до которого тут рукой подать. Для любителей истории — Лефортовский дворец, построенный еще по указу Петра I, для любителей современного искусства — Artplay и Гоголь-центр, да и для гурманов найдется, например, «Гастроферма» или множество других вариантов — на Бауманской и Спартаковской улицах представлены все кухни мира. Можно посмотреть наш гид по Басманному району за другими рекомендациями, чем заняться в окрестностях.
Если этих доказательств недостаточно, то вот еще один аргумент: с 2014 года отель Mercure Москва Бауманская ежегодно получает премию Trip Advisor Traveler's Choice и входит в список лучших отелей России, по отзывам гостей. В 2015 году отель также был удостоен премии Russian Hospitality Awards как «Лучший мини-отель».
Адрес: Бауманская, 54.
Забронировать номер можно по этой ссылке.
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