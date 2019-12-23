Из числа самолетов, которые уже включены в план полетов на новогодние праздники, авиакомпании не могут использовать 27-30 — так как Министерство транспорта не внесло их в приложения к соглашениям, заключенным Россией в рамках Конвенции о международной гражданской авиации. По данным «Коммерсанта», речь идет самолетах компаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings и Sirius Aero.

Члены АЭВТ обратились к руководству Минтранса с просьбой внести недостающие самолеты в приложения к соглашениям «во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников».

«Невключение такого большого количества воздушных судов в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников. Все необходимые документы по данным воздушных судов представлены в Департамент государственной политики в области гражданской авиации», — говорится в обращении.

Напомним, ранее лоукостер «Победа» запустил новогоднюю акцию. С 30 декабря по 2 января пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут бесплатно воспользоваться услугами перевозчика. Для этого необходимо выполнить ряд правил — например, иметь типичную для сказочных персонажей бороду или добротную косу.