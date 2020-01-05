Ваша совместная поездка в столицу может превратиться в незабываемое путешествие, даже если это далеко не первый визит. Главное — выбрать подходящее место для отдыха. Рассказываем, почему стоит остановиться в бутик-отеле Mercure Арбат. И у нас на это пять причин.
Романтический отдых в Москве: где уединиться в большом городе?
Идеальное местоположение
Дизайнерский бутик-отель расположился в историческом центре Москвы — в Арбатском районе, прямо напротив станции метро «Смоленская». Красная площадь, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Храм Христа Спасителя, Большой театр, Москва-сити — до всех этих мест (и огромного количества других) легко дойти пешком. Считайте, что план для уикенда уже готов.
Насыщенный отдых получится, даже если не покидать пределы района. Вас ждут Музей иллюзий, Дом-музей Цветаевой, Театр Вахтангова, кинотеатр Октябрь, ну и конечно, Старый и Новый Арбат — улицы начинаются буквально в нескольких шагах от отеля. Получится увидеть и Министерство иностранных дел. И это лишь малая часть того, что можно посмотреть рядом с Mercure Арбат. После длинных прогулок вернуться в номер будет особенно приятно. Вернуться туда, где вас ждут.
Найти место для ужина здесь тоже не проблема — в округе одни из лучших ресторанов не только Москвы, но и мира. Это мы о White Rabbit — он входит в двадцатку лучших ресторанов по версии The World’s 50 Best Restaurants. За мясом стоит идти в Brisket BBQ, за грузинскими блюдами — в Эларджи, за украинской кухней — в Тарас Бульба, а за бургерами — в Burger Heroes. Ну а если выходить из отеля не захочется (и мы вас поймем!), ресторан La Promenade на первом этаже встретит вас как самого любимого гостя.
Особенное предложение для влюбленных
Mercure Арбат просто создан для того, чтобы провести выходные в лучших традициях романтического кино. Чтобы окунуться в лирическую атмосферу, влюбленным парам здесь предлагают специальную программу — «Романтический отдых», в рамках которого при заселении дарят бутылку игристого и десерт. А также могут бесплатно повысить категорию номера до Privilege и организовать поздний выезд. Включите любимый фильм, закажите еду в номер — и наслаждайтесь каждым моментом, проведенным вместе. А Mercure Арбат обеспечит уединенный и спокойный отдых.
Предложением «Романтический отдых» можно воспользоваться при бронировании номера на сайте отеля.
Превосходная кухня
Ресторан интернациональной кухни La Promenade невозможно оставить без отдельного внимания. Его изысканность начинается с интерьера — он выполнен во французском классическом стиле с элементами ар-деко.
Во главе кухни — шеф-повар Александр Овечкин. Специально для зимних романтических встреч он разработал сезонное меню с удивительными вкусовыми сочетаниями. Салат с хурмой, голубым сыром и мандариной заправкой. Теплый салат с ростбифом, мини-картофелем и сливочной заправкой из хрена. Томленая утиная ножка с пюре из сельдерея и томатным джемом. Настоящее гастрономическое удовольствие! Подходящей парой к этим блюдам станет бокал игристого вина Био Био Бабблс, виноград для которого был собран и выращен на органических плантациях. На его основе можно заказать и коктейль с клубничным пюре — Россини.
Уникальный стиль
Каждый отель Mercure имеет свой стиль и индивидуальность. Дизайн и декор тщательно продумывают, чтобы через них рассказать аутентичную и увлекательную историю места, где расположился отель. Например, в Mercure Арбат царит атмосфера роскошной усадьбы начала XIX века. Поэтому здесь так легко почувствовать себя членами какой-нибудь королевской семьи.
Уютные номера
Mercure Арбат предлагает выбор из 109 номеров: здесь есть классические, номера категории Privilege, сьюты, смежные и 3 номера для гостей с ограниченными возможностями. Все они имеют современную отделку и полностью оснащены новейшим оборудованием. К вашим услугам: бесплатный Wi-Fi, круглосуточное обслуживание, сейф, глажка, бесплатная гигиеническая косметика, приборы для приготовления кофе или чая, прачечная и многие другие необходимые вещи и услуги, без которых не представляется возможным комфортное пребывание в отеле.
Благоустроенность номеров и отеля отмечают гости и различные премии. Начиная с 2012-го (тогда был открыт отель) Mercure Арбат каждый год получает награду от TripAdvisor Travellers' Choice, а в 2014 — заслуженно выиграл в номинации «Лучший бутик-отель» от Russian Hospitality Awards.
Адрес: Mercure Арбат, Смоленская площадь, дом 6. Забронировать номер можно по этой ссылке.
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