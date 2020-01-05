Романтический отдых в Москве: где уединиться в большом городе?

Идеальное местоположение

Дизайнерский бутик-отель расположился в историческом центре Москвы — в Арбатском районе, прямо напротив станции метро «Смоленская». Красная площадь, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Храм Христа Спасителя, Большой театр, Москва-сити — до всех этих мест (и огромного количества других) легко дойти пешком. Считайте, что план для уикенда уже готов.

Насыщенный отдых получится, даже если не покидать пределы района. Вас ждут Музей иллюзий, Дом-музей Цветаевой, Театр Вахтангова, кинотеатр Октябрь, ну и конечно, Старый и Новый Арбат — улицы начинаются буквально в нескольких шагах от отеля. Получится увидеть и Министерство иностранных дел. И это лишь малая часть того, что можно посмотреть рядом с Mercure Арбат. После длинных прогулок вернуться в номер будет особенно приятно. Вернуться туда, где вас ждут.

Найти место для ужина здесь тоже не проблема — в округе одни из лучших ресторанов не только Москвы, но и мира. Это мы о White Rabbit — он входит в двадцатку лучших ресторанов по версии The World’s 50 Best Restaurants. За мясом стоит идти в Brisket BBQ, за грузинскими блюдами — в Эларджи, за украинской кухней — в Тарас Бульба, а за бургерами — в Burger Heroes. Ну а если выходить из отеля не захочется (и мы вас поймем!), ресторан La Promenade на первом этаже встретит вас как самого любимого гостя.