Аэропорт «Пулково» поставил новый рекорд посещаемости. Уже 19 миллионов!

«Символично, что в этом году рекордный 19-миллионный пассажир отправился рейсом базового перевозчика аэропорта — авиакомпании «Россия», с которой нас связывают долгие годы теплых дружеских отношений. Мы благодарны нашим партнерам за успешное сотрудничество, а пассажирам — за доверие в выборе воздушных ворот Санкт-Петербурга как отправной точки и пункта назначения в своих путешествиях», — отметил генеральный директор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев.

Предыдущий, 18-миллионный рекорд был поставлен аэропортом «Пулково» 30 декабря 2018 года. Юбилейным пассажиром стала Людмила Бембеева, которая вылетала из Санкт-Петербурга в Волгоград рейсом DP517 авиакомпании «Победа».

В апреле 2019 года в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Обновление необходимо в связи с увеличением пассажира потока — по прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом. Компания «Воздушные ворота Северной столицы» объявила тендер на подготовку эскизного проекта для нового терминала аэропорта «Пулково». Согласно техническому заданию, здание будет построено к 2039 году — площадью 160 тысяч квадратных метров.

Трафик будет расти и дальше — согласно прогнозу, к 2023 году он составит 25 миллионов человек, к 2039 году — 35 миллионов. В этом году «ВВСС» рассчитывают увеличить пропускную способность аэропорта до 23 миллиоов человек за счет установки стоек автоматической сдачи багажа и обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам.