В вагонах первого класса «Сапсана» установлены обновленные кресла, столы с беспроводной зарядкой, проведен интернет и медиа-центр, а диван превращается в спальное место. В вагонах бизнес класса также новые кресла, два купе-переговорных, держатели для гаджетов и стаканов, а также улучшенные солнцезащитные шторы.

В вагоне эконом класса четыре уровня освещения, индивидуальные розетки и USB на каждом из кресел (также обновленных!), а на полу — шумопоглощающий ковролин. Вагон эконом-плюс класса выполнен в ярких цветах — здесь находится детская площадка с возможностью крепления колясок. А вагон-бистро оборудован диванами с подлокотниками и столами с беспроводной зарядкой, а в баре установлен информационный монитор.

Первый обновленный «Сапсан» отправится в рейс уже завтра, 18 декабря.

Напомним, в ноябре РЖД запустили ночные поезда «Ласточка» из Петербурга во Псков, а в декабре — «Ласточку» между Петербургом и Москвой. Ежедневно два состава будут отправляться от Московского вокзала на Ленинградский и обратно. РЖД планирует сократить время движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой, а Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург».

20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, построить высокоскоростную железную дорогу между Петербургом и Гамбургом, а еще сделать туалеты на российских вокзалах бесплатными для всех пассажиров и запустить продажу билетов на все виды транспорта.