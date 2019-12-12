Деды Морозы и Снегурочки смогут бесплатно улететь на самолетах «Победы»

Для участия в акции пассажиры в костюмах новогодних волшебников должны подойти к стойке регистрации рейса и заявить о своем желании бесплатно улететь на самолетах «Победы». Однако воспользоваться акцией получится только в том случае, если после окончания регистрации останутся свободные места.

К костюмам также предъявят определенные требования — они не должны пачкаться или оставлять после себя блестки и стразы (иначе придется оплачивать уборку салона!). Кроме того, «Дед Мороз» должен иметь большую бороду, а «Снегурочка» — косу.

Если все нюансы соблюдены, пассажирам, прошедшим на рейс бесплатно, придется находиться в костюмах до конца рейса — для того, чтобы другие путешественники, в особенности дети, вдохновлялись праздничным настроением. Что касается багажа, для Дедов Морозов и Снегурочек исключения не предусмотрены — на борт по-прежнему можно взять с собой ручную кладь с габаритами 36×30×27 сантиметров.

Напомним, ранее авиакомпания «Победа» увеличила норму провоза ручной клади, а также прекратила продажу билетов на международные рейсы из Пулкова — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами. Европейский бюджетный лоукостер WizzAir запустил прямые рейсы из Пулкова в Лондон.