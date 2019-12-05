Финляндию и Карелию соединят водным маршрутом. Он пройдет через Петербург

Водное пассажирское сообщение будет проложено между Савонлинной, Лаппеенрантой, Выборгом и Петербургом с проходом через Ладожское озеро в город Сортавала. Первые переговоры, касающиеся организации маршрута, уже прошли — свою заинтересованность уже выразили представители «Большого порта Санкт-Петербург». По предварительным оценкам, путь в одну сторону займет около 5 дней. Всего по маршруту будут курсировать два судна вместимостью до 200 пассажиров.

«Сейчас проводят изучение этого маршрута, расчет, поиск инвесторов. У нас есть один инвестор из Швейцарии — у них уже есть круизные корабли, которые работают в России. Сейчас главный вопрос — найти подходящий по ширине корабль, потому что Сайменский канал не позволяет пройти крупным судам», — приводит ТАСС слова руководителя проектов агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Алена Цимбалова.

Напомним, Смольный намерен провести реконструкцию Морского вокзала на Васильевском острове, который использует для швартовки круизный оператор St. Peter Line. Ранее компания-перевозчик начала продавать сидячие места на своих маршрутах Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин (по цене автобусного маршрута!).

Причалы на Неве могут переоборудовать для приема круизных лайнеров, а район Лахты планируют связать с центром Петербурга водным пассажирским сообщением. Регулярный водный маршрут также запустят между Петербургом и Великим Новгородом. А пока ведутся переговоры, можно воспользоваться новым причалом на территории «Севкабель Порта».