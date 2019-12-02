Новая услуга станет доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД в 2020 году. На первом этапе приобрести билеты можно будет на поезда, самолеты и автобусы, рейсы которых состыкованы по времени прибытия и отправления. В дальнейших планах компании — включить в продажу билеты на автомобильный и водный транспорт, а также подключить в платформе возможность бронирования гостиничных номеров.

«Билеты на новой платформе будут предлагаться как на внутрироссийские, так и на международные рейсы, в том числе европейских железнодорожных перевозчиков. Платформа РЖД будет интегрирована с популярными системами бронирования билетов», — рассказал «Ведомостям» директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

Напомним, в ноябре РЖД запустили ночные поезда «Ласточка» из Петербурга во Псков, а в декабре — «Ласточку» между Петербургом и Москвой. Ежедневно два состава будут отправляться от Московского вокзала на Ленинградский и обратно. РЖД планирует сократить время движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой, а Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург».

20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, построить высокоскоростную железную дорогу между Петербургом и Гамбургом, а еще сделать туалеты на российских вокзалах бесплатными для всех пассажиров.