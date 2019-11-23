Круизы на пароме Princess Anastasia из Петербурга, Хельсинки, Таллина и Стокгольма вновь отменены

Оператор перевозок отменил отправления парома Princess Anastasia из Петербурга 14, 16, 18, 22 и 24 ноября, из Хельсинки — 15, 17, 21, 23, 25 и 27 ноября, из Таллина — 19 и 25 ноября, а также из Стокгольма — 20 и 26 ноября. Как отмечают представители Moby SPL, в настоящий момент судно находится в стационарном сухом доке для проведения внеплановых технических работ.

Это уже вторая отмена круизов на пароме Princess Anastasia за месяц. 14 ноября управляющая компания прекратила перевозки до 20 ноября, пообещав купившим билеты на отмененные рейсы вернуть деньги или предложить перенести путешествие без дополнительной оплаты в декабре 2019 года или круизном сезоне 2020-го.

Напомним, в июле 2019 года компания-перевозчик St. Peter Line, владеющая круизными паромами Princess Anastasia, начала продавать сидячие места на своих маршрутах Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин. Добраться в один из городов теперь можно по цене аналогичного автобусного рейса — 18,5 евро. К 2020 году в морском порту Выборга планируют реконструировать пассажирский терминал и открыть маршрут в Приморск и Петербург.Тогда же на территории яхт-клуба Санкт-Петербурга появится причал для водного транспорта, который сможет принимать около 3 тысяч человек даже в пиковые дни.