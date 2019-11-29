31 декабря в Novotel Москва Киевская случится новогодняя сказка

Здесь найдутся развлечения и для детей, и для взрослых, причем программа для каждого возраста своя. Детей ждут конкурсы, игры, подарки и, конечно же, долгожданное поздравление Деда Мороза. А для взрослых подготовлена музыкальная программа с кавер-группой «Трио», которая исполнит известные хиты, задав тон всему вечеру, и Шоу балерин как оммаж знаменитому произведению П. И. Чайковского.

На столе гостей будет ждать достойный новогодний ужин. Подаваться будет всё, начиная от закусок, например, запеченных устриц и заканчивая горячими блюдами, такими как телятина с моцареллой на подушке из цуккини и мариновано-копченных огурцов с вялеными томатами и пюре из каштана. В меню также будут вино и шампанское, так что праздник обещает быть головокружительным.

Но и 1-го января веселье не закончится! В ресторане Gourmet Bar гостиницы Novotel Москва Киевская будет проводиться тематический Новогодний бранч, который входит в стоимость пакета «Новогодняя ночь 2020» (об этом ниже), но также его можно приобрести и отдельно.