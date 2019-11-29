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31 декабря в Novotel Москва Киевская случится новогодняя сказка

Скучным следующий год точно не будет, если встретить его в Novotel Москва Киевская, где гостей ждет специальная новогодняя программа. Сказка «Щелкунчик» станет главной темой вечера. 

Здесь найдутся развлечения и для детей, и для взрослых, причем программа для каждого возраста своя. Детей ждут конкурсы, игры, подарки и, конечно же, долгожданное поздравление Деда Мороза. А для взрослых подготовлена музыкальная программа с кавер-группой «Трио», которая исполнит известные хиты, задав тон всему вечеру, и Шоу балерин как оммаж знаменитому произведению П. И. Чайковского.  

На столе гостей будет ждать достойный новогодний ужин. Подаваться будет всё, начиная от закусок, например, запеченных устриц и заканчивая горячими блюдами, такими как телятина с моцареллой на подушке из цуккини и мариновано-копченных огурцов с вялеными томатами и пюре из каштана. В меню также будут вино и шампанское, так что праздник обещает быть головокружительным. 

Но и 1-го января веселье не закончится! В ресторане Gourmet Bar гостиницы Novotel Москва Киевская будет проводиться тематический Новогодний бранч, который входит в стоимость пакета «Новогодняя ночь 2020» (об этом ниже), но также его можно приобрести и отдельно.

Программа для взрослых:

22:00 Сбор гостей

Фотозона

22:30 Начало программы

Шоу балерин

23:00 Проводы Старого года

23:45 Просмотр обращения президента РФ в ресторане отеля ibis Москва Киевская

00:00 Салют, шампанское

01:30-03:00 Дискотека с музыкой от диджея

 

Также в программу входят:

Выступление музыкальной кавер-группы «Трио»

Викторина с призами от ведущего вечера

 

Программа для детей:

22:00 Сбор маленьких гостей

22:30-23:45 Конкурсы, игры, подарки

00:00-00:30 Встреча Нового года, поздравление от Деда Мороза

00:30-01:30 Детская дискотека

 

Для бронирования обращайтесь по телефону +7 495 660 53 53 или по электронной почте h8225-RE1@accor.com

sobaka,
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