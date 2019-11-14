На «Авито Недвижимость» появился фильтр для поиска квартир по сроку сдачи

Вопрос, сдан дом или нет, можно уже заселяться или планировать ремонт, нередко оказывается при покупке квартиры определяющим. Те, у кого желание или необходимость приобрести собственное жилье велики, а финансовые возможности позволяют это сделать, ищут уже готовые или сдающиеся в ближайшее время дома. Другие покупатели предпочитают экономить или хотят инвестировать в недвижимость, а потому выбирают квартиры в домах на этапе котлована.

Теперь поиск на «Авито» учитывает эти факторы. Достаточно указать в поле фильтра нужный срок (например, «2019» или даже конкретный квартал года), чтобы система отобрала дома, где покупателям уже выдают или вот-вот будут выдавать ключи. Если же задать в параметрах «2021 год и позднее», выводится список предложений в новостройках, которые далеки от готовности. Обычно это варианты по самой выгодной цене.

А тем временем, пока ваш будущий дом возводится, можно арендовать жилье на «Авито». Фильтр «Недвижимость — Квартиры — Снять» отсортирует предложения по подходящим параметрам. Ну а тем, кого мучают страхи и сомнения по поводу новостроек, советуем прочитать нашу статью о 5 мифах, связанных с такой покупкой. И, конечно, материал, в котором мы честно рассказываем о районах Санкт-Петербурга с новой застройкой.