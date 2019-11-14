Мы уже писали о пяти функциях, помогающих найти жилье мечты. Недавно на «Авито» появился дополнительный фильтр, который делает выдачу в результате поиска еще релевантнее запросу.
На «Авито Недвижимость» появился фильтр для поиска квартир по сроку сдачи
Вопрос, сдан дом или нет, можно уже заселяться или планировать ремонт, нередко оказывается при покупке квартиры определяющим. Те, у кого желание или необходимость приобрести собственное жилье велики, а финансовые возможности позволяют это сделать, ищут уже готовые или сдающиеся в ближайшее время дома. Другие покупатели предпочитают экономить или хотят инвестировать в недвижимость, а потому выбирают квартиры в домах на этапе котлована.
Теперь поиск на «Авито» учитывает эти факторы. Достаточно указать в поле фильтра нужный срок (например, «2019» или даже конкретный квартал года), чтобы система отобрала дома, где покупателям уже выдают или вот-вот будут выдавать ключи. Если же задать в параметрах «2021 год и позднее», выводится список предложений в новостройках, которые далеки от готовности. Обычно это варианты по самой выгодной цене.
А тем временем, пока ваш будущий дом возводится, можно арендовать жилье на «Авито». Фильтр «Недвижимость — Квартиры — Снять» отсортирует предложения по подходящим параметрам. Ну а тем, кого мучают страхи и сомнения по поводу новостроек, советуем прочитать нашу статью о 5 мифах, связанных с такой покупкой. И, конечно, материал, в котором мы честно рассказываем о районах Санкт-Петербурга с новой застройкой.
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