Районы, кварталы — где выбирать жилые массивы

Сейчас в районе все относительно неплохо с транспортной доступностью. По ЗСД можно домчаться хоть в Сестрорецк, хоть в Пулково, а также на Васильевский остров и в Кировский район. По новому Яхтенному мосту можно пешком дойти до Крестовского острова. Пять станций метро уже есть, шестая ожидается. Конечно, когда сдадутся и заселятся бесконечные новостройки, пассажиропоток возрастет, но можно надеяться на то, что к 2025 году на пересечении Шуваловского и Комендантского откроют станцию метро «Шуваловский проспект», плюс построят новую развязку с ЗСД и продлят Шуваловский до Камышовой улицы.

Есть мнение, что в обозримом будущем Приморский район станет новым центром деловой активности города – один только «Лахта-центр», самый высокий небоскреб России и Европы, задает новый ритм жизни. А снимать стресс тут принято скорее прогулками не по паркам (зелени в Каменке не хватает, скажем честно – зато есть большой Удельный парк рядом с метро «Пионерская»), а по шопинг-моллам – в Приморском районе сконцентрирована пятая часть торговых площадей города!