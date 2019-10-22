Экология или близость к центру? Выезд на КАД или метро в шаговой доступности? Детский сад во дворе или фитнес-клуб на первом этаже? У всех не только разные критерии того, какой должна быть идеальная квартира, но и порой диаметрально противоположные мнения, где она должна находиться. Чтобы вам было легче сориентироваться, мы провели подробный анализ самых популярных у новоселов районов города – сохраняйте! А квартиры во всех упомянутых в статье ЖК можно найти на «Авито» в разделе «Недвижимость».
Районы, кварталы — где выбирать жилые массивы
Приморский район
Говорить о новостройках Приморского района в целом — все равно что мерить «среднюю температуру по больнице». Да, район стабильно находится в лидерах по многочисленным параметрам — и по объему предложения строящегося жилья, и по объему реализованных квадратных метров: тут сосредоточено около двадцати процентов всех городских новостроек! Приморский, в принципе, самый молодой из городских «спальников». Но насколько велик район, настолько же разнообразно предложение.
Вдоль Ушаковской набережной и Приморского проспекта, на набережной Невки с видом на Елагин остров, сконцентрированы элитные комплексы — Riverside, Riviere Noire (то есть «Черная речка», если по-русски), «Елагин Апарт» — найти в них квартиру дешевле десяти миллионов рублей будет удачей. В премиальном Stockholm от Setl City нижняя планка — двадцать миллионов за двухкомнатную квартиру, зато яхту можно швартовать прямо под окнами. Если место очень нравится, но денег в два раза меньше уложиться в бюджет можно, купив квартиру в соседнем (буквально!) ЖК «Life Приморский» от ГК «Пионер».
Но, конечно, когда говорят «новостройки Приморского района», не эти премиальные, почти центральные локации имеют в виду, как правило. И даже чаще всего не «старую часть» молодого Приморского, что у метро «Пионерская» – хотя этот район хорош тем, что одновременно и молод, и уже обжит. Крупнейшая стройка здесь прямо сейчас – «Приморский квартал», который на месте бывшего овощного рынка между Богатырским проспектом, продолжением Омской улицы, Сестрорецкой железнодорожной веткой и Коломяжским проспектом реализуют два партнера, компании «Мегалит» и «Охта Групп». В новом квартале площадью двадцать пять гектаров (только представьте этот масштаб!) построят тринадцать жилых домов. Первый корпус должны были сдать еще весной 2019 года, но передвинули сроки на второй квартал 2020-го. Цены на студии в ЖК «Приморский квартал» стартуют от трех миллионов рублей, на однушки – от четырех с половиной, а максимум – это двадцать миллионов за четырехкомнатную в полторы сотни квадратных метров.
И все же сейчас мы говорим «Приморский» – подразумеваем «Каменка» – здесь, в конце Комендантского проспекта, Парашютной и Планерной улиц, сосредоточено больше всего предложений по новостройкам, и, к тому же, цены самые доступные по району – от двух «с хвостиком» миллионов стоят квартиры в ЖК Yoga от «Лидер Групп», ЖК Ultra City от «Северного города», ЖК «На Королева» от РК «Строй» и ЖК «Полис на Комендантском» от «Полис групп». Традиционно больше рынка просят за «умные» планировки – с кухнями-гостиными, эркерами, панорамным остеклением, двумя лоджиями, гардеробными и постирочными – от LEGENDA Intelligent Development: в их smart-квартале «Legenda на Комендантском 58» тридцатипятиметровая однокомнатная квартира (студий в комплексе нет) стоит без малого пять миллионов рублей. Сейчас в районе полным ходом идут сорок строек, и есть еще места для новых!
Если вы хоть раз проезжали на машине по Комендантскому в его финальной части, этот фантасмагорический пейзаж вы не забудете: с обеих сторон широкого проспекта, сколько охватывает взгляд, высятся бесконечные стройки – кажется, конца и края им не будет, до самой Финляндии так можно продлевать и застраивать, застраивать и продлевать. На соседней Глухарской улице стройка уперлась в Юнтоловский лесопарк и даже заняла его часть: в ЖК Ariosto! от «Арсенал-Недвижимость» квартиры смотрят прямо на лес, цены на них стартуют от трех миллионов рублей. На территории комплекса застройщик обещает разбить большой парк с велосипедными маршрутами, скейт-парком и ледовым катком.
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ЖК Ariosto!
Сейчас в районе все относительно неплохо с транспортной доступностью. По ЗСД можно домчаться хоть в Сестрорецк, хоть в Пулково, а также на Васильевский остров и в Кировский район. По новому Яхтенному мосту можно пешком дойти до Крестовского острова. Пять станций метро уже есть, шестая ожидается. Конечно, когда сдадутся и заселятся бесконечные новостройки, пассажиропоток возрастет, но можно надеяться на то, что к 2025 году на пересечении Шуваловского и Комендантского откроют станцию метро «Шуваловский проспект», плюс построят новую развязку с ЗСД и продлят Шуваловский до Камышовой улицы.
Есть мнение, что в обозримом будущем Приморский район станет новым центром деловой активности города – один только «Лахта-центр», самый высокий небоскреб России и Европы, задает новый ритм жизни. А снимать стресс тут принято скорее прогулками не по паркам (зелени в Каменке не хватает, скажем честно – зато есть большой Удельный парк рядом с метро «Пионерская»), а по шопинг-моллам – в Приморском районе сконцентрирована пятая часть торговых площадей города!
Пальма первенства
- Самый безопасный район
- Самый здоровый район
- Самый населенный район
- Самый застраиваемый район
Топонимика
Петр I жаловал здесь земли комендантам Петропавловской крепости, и они строили дачи. В 1910 году появился Комендантский аэродром, в честь которого потом назвали проспект.
Исторический момент
- В районе Черной речки Пушкин стрелялся с Дантесом
- На Приморском проспекте стоит старинный буддийский храм – самый северный в мире и единственный в европейской части России
- На территории Лахты нашли знаменитый Гром-камень, который стал постаментом для Медного всадника
Василеостровский район
Очевидное-невероятное: можно ли еще лет пятнадцать назад было представить, что в Василеостровском районе можно будет купить квартиру в новостройке? И по более чем доступной цене? И выбирать из многих предложений? А сейчас на «Ваське» практически бум жилищного строительства.
Конечно, большинство строек сконцентрированы на намыве. Проект «Морской фасад» стартовал в 2006 году — площадь острова искусственно увеличили на тридцать процентов, чтобы возвести восемьсот тысяч квадратных метров жилья для двадцати трех тысяч человек. Сам намыв условно делится на северную и южную части. Южная — уже почти готовый микрорайон: открыт новый морской порт, часть домов сданы и заселены, часть активно достраивается. В северной части все не так радужно. Впрочем, и одной южной части достаточно, чтобы оценить «наш ответ Дубаю».
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ЖК «Капитан Немо»
На намыве работают четыре застройщика: ГК «Лидер Групп», Seven Suns Development, Glorax Development и «Группа ЛСР». «Лидер Групп» начала здесь строить одной из первых, в 2011-м, но только в прошлом году сдала ЖК «Капитан Немо» в эксплуатацию – и открыла продажи в трех новых корпусах: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов» – класса комфорт, комфорт плюс и бизнес. В ЖК «Магеллан» самые бюджетные квартиры на всем намыве: на старте продаж студии стоили меньше двух миллионов рублей, сейчас их можно купить за два миллиона четыреста тысяч.
Второй старожил намывных территорий – компания Seven Suns Development. Когда началась сдача первой очереди ЖК «Светлый мир “Я – Романтик…”», за квартирами в офисе застройщика выстроилась очередь. Буквально. В этом году сдается в эксплуатацию последняя очередь, одиннадцатая. Seven Suns уже построил целый большой квартал, и квартал весьма красивый и современный – с бульваром, отделанными деревом подъездами и беседками, мини-фонтанами, гамаками и небанальными детскими площадками.
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ЖК «Светлый мир “Я – Романтик…”»
Вслед за «Романтиком» Seven Suns возводит по соседству ЖК «Светлый мир “Тихая гавань”» – в прошлом ЖК «Артур Грей», перекупленный от «Лидер Групп». Новый проект позиционируется как более высокий класс (цены на однокомнатные квартиры стартуют от пяти миллионов рублей) и обещает захватывающие дух виды на залив в большинстве квартир.
Если хочется чего-то поэкстравагантнее, надо посмотреть на комплекс бизнес-класса Golden City от Glorax Development: в оформлении – архитектура в стиле «хаотизм» с башнями и изогнутыми золотыми куполами (сотворили такую красоту голландский консорциум КСАР+Orange Architects и петербургское бюро «А.Лен»), среди планировок – и студии от трех с половиной миллионов рублей, и двухуровневые квартиры. Всего запланировано шесть кварталов, продажи открыты в двух, в третьем – бронирование.
Наконец, главная премьера последних месяцев на намыве – ЖК бизнес-класса «Морская набережная» от «Группы ЛСР». Проект масштабный – в нем сорок семь жилых корпусов, которые будут строить аж до 2030 года, без студий, но с пятикомнатными квартирами. И это еще не все – чуть южнее заявлен ЖК-побратим «Морская набережная. SeaView» на двадцать корпусов с аналогичными характеристиками.
Архитектурную концепцию «Морской набережной» разработал Никита Явейн и его «Студия 44», обещают панорамное остекление лоджий, увеличенные до двух метров окна, французские балконы, эркеры и потолки до трех с половиной метров.
Но самое интересное – это набережная длиной в два километра, которую «Группа ЛСР» и «Студия 44» оборудуют вдоль комплекса, с центральной площадью, разнообразными активностями, пирсом – и только для жильцов.
С инфраструктурой в районе все хорошо: во-первых, рукой подать до обжитых «ненамывных» территорий, где есть все (и даже наш любимый «Севкабель Порт»!), во-вторых, новые кварталы развиваются бодрым темпом – есть несколько супермаркетов, кофейня, коворкинг, скоро откроются ресторан и фитнес-клуб. Транспортная ситуация на острове тоже хороша как никогда – с открытием ЗСД и моста Бетанкура жизнь наладилась. В планах – открытие двух новых станций метро: «Гавань» откроют на пересечении Наличной улицы и Шкиперского протока, а «Морской фасад» — рядом с Финским заливом, недалеко от одноименного порта.
Вторая волна строительства на Васильевском острове пришлась на индустриальную Уральскую улицу, которая стремительно обрастает современными ЖК: «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ», «Эмеральд на Малой Неве» от Setl City. А чуть выше, на территории бывшего речного порта на набережной Макарова, играет в лофт ЖК Docklands – комплекс апарт-отелей бизнес- и премиум-класса: студии стоят от трех с половиной миллионов рублей, трехкомнатные квартиры – от шестнадцати. Расположенный тут ресторан Bestie Алены Мельниковой номинирован на ресторанную премию «Собака.ru» «Что Где Есть в Петербурге». Следите за развязкой!
Топонимика
Древнее прибалтийско-финское название этого острова — «Хирвисаари», что значит «Лосиный остров». Так «Васильев остров» упомянут в писцовой книге 1500 года в списке Никольского Ижорского погоста.
Исторический момент
- Первое в городе каменное здание возвели на Васильевском острове – это был Меншиковский дворец для первого губернатора Санкт-Петербурга.
- Впервые «намывать» территории к Васильевскому острову начали в 1960-х годах от Наличной улицы, которая сегодня очень далека от линии прибоя.
- «Центр фирменной торговли», престижная в девяностых шопинг-локация на набережной Смоленки – один из самых длинных домов в Петербурге.
- Проект «Морской фасад» стартовал в 2006 году: площадь острова искусственно увеличили на тридцать процентов (так появился «намыв») и построили новый морской порт.
Факт
- Василеостровский – один из самых маленьких по площади районов: всего 2,15 гектара.
- Василеостровский район – это два больших острова, Васильевский и Декабристов (он же Голодай), плюс крохотный Серный.
Невский район / Октябрьская набережная
Серый пояс превращается, превращается серый пояс… в элегантную и современную жилую застройку! Пожалуй, уникальный для города случай редевелопмента бывшей промышленной зоны можно сейчас наблюдать в Невском районе, на участке между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом, улицами Зольной и Крыленко. Долгое время призраками стояли действующие и заброшенные заводы, склады – возле самой Невы, почти в центре! Семь лет назад «Группа ЛСР», которой принадлежит здесь больше пятидесяти гектаров земли, занялась расчисткой площадей для жилой застройки. Заводы ЖБИ и «Аэрок» отправились на окраины, «Реактив» – в промзону «Ручьи», и на их месте «Группа ЛСР» строит ЖК «Цивилизация». Год назад Setl Group выкупила у завода «Пигмент» часть территории – и возводит там ЖК «PULSE на набережной». «Полис групп» строит «Полис на Неве» на месте химического завода «Реактив».
Есть на территории квартала, точнее, на территории ЖК «Pulse на набережной», и объекты культурного наследия XIX века: особняк Георгия Веге и здание Киновиевского ультрамаринового завода, владельцем которого он был – их, безусловно, сохранят.
Невский район — это почти центр, Нева рядом, выезд на КАД и метро «Улица Дыбенко» тоже недалеко, через дорогу – обжитые кварталы с развитой инфраструктурой, пешком можно дойти и до торговых центров, и до фитнес-клубов, и до Ледового дворца, и до парков, их рядом несколько: парк Строителей, парк Есенина и аллея между улицами Крыленко и Огнева.
Инфраструктура здесь постепенно развивается. Строится Восточный скоростной диаметр, который пройдет от Кудрово через центр до ЗСД в Московском районе – заезд на него запланирован возле Союзного проспекта, плюс новый мост в створе Зольной улицы станет дублером загруженного моста Александра Невского. Если ВСД построят, это, конечно, сильно разгрузит дороги и когда его реализация закончится, цены в этой локации подскочат – выходит, сейчас лучшее время для инвестиций.
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ЖК «Полис на Неве»
По уровню комфорта и цен жилые комплексы сильно отличаются. Самые доступные варианты – ЖК «Полис на Неве» со студиями от двух миллионов восьмисот тысяч и «Pulse на набережной» на сто тысяч дороже. Самый масштабный – двухсоставная «Цивилизация»: более бюджетная часть подальше от набережной, в ней однокомнатные стоят четыре миллиона (студий в комплексе нет), и более престижная и видовая «Цивилизация на Неве» – это уже бизнес-класс, и однокомнатные здесь стоят почти пять миллионов. Их условно разделит длинный, в километр, пешеходный бульвар, вообще застройщики обещают посадить здесь много деревьев, что будет, безусловно, кстати.
Когда все задуманное осуществится, заводы переедут, транспортные потоки отрегулируются, дороги и общественный транспорт разгрузятся, получится очень удачный для жизни район.
Исторический момент
- Район стал частью Петербурга в 1917 году – городская дума Петрограда присоединила шлиссельбургский участок, прежде имевший статус пригородного, с переименованием в Невский район.
- В разные годы район назывался Невским, Невско-Обуховским, Володарским и снова Невским.
Топонимика
Зольная улица получила название из-за находившихся здесь золоотвалов.
Факт
- Октябрьская набережная – самая длинная в городе.
- До 1973 года Октябрьская набережная носила длинное название — набережная Правого берега реки Невы, Зольная улица на планах 1980-х годов иногда обозначалась как «дорога на дачу Долгорукова»; улица Крыленко до 1970-х гордо именовалась Красным проспектом.
Мурино
«Мурка, ты мой муреночек» – эту песни жители Мурино предлагают сделать своим гимном в честь недавнего присвоения поселению статуса города. Шутки шутками, а рост Мурино впечатляет: сейчас там, по официальным данным, живет больше сорока тысяч человек, по неофициальным – больше ста тысяч (к слову, городом, по законодательству, должно считаться поселение, где больше двенадцати тысяч жителей). Перспективы еще более масштабные – скорее всего, новоиспеченный город в обозримом будущем поглотит соседний поселок Бугры и деревню Новое Девяткино, и получится большая агломерация.
В Мурино будут строить не только жилье, но и «общественно-деловые, административно-деловые территории, инновационные научно-технологические и образовательные центры». Они займут почти пятнадцать процентов Мурино — расположатся на юге, на месте заброшенной военной части, и дадут почти семьдесят тысяч рабочих мест.
Дороги тоже построят — вскоре через Мурино пройдут две вылетные магистрали: одна – обход Мурино и Нового Девяткина в створе Пискаревского проспекта с выходом на автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса, вторая – от строящегося сейчас съезда с КАД на Охтинскую аллею, на север вдоль железнодорожных путей.
До недавних пор жители Мурино шутили, что живут в единственной деревне с метрополитеном: станция метро «Девяткино», до которой можно дойти пешком из большинства частей поселения, — роскошь, о которой мечтают жители других пригородов.
По меркам Ленобласти, у Мурино, пожалуй, наилучшее соотношение цены, транспортной доступности и инфраструктуры, при этом новый генплан предполагает появление новых поликлиник, спорткомплексов, кинотеатра, театра, музея и концертного зала. А еще здесь рядом зимние курорты «Северный склон» и «Охта-парк», так что даже зимой скучать не придется.
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ЖК Lampo
Самые доступные предложения сейчас – у «МАВИС» и «Петрострой»: первый предлагает студии за миллион шестьсот – миллион семьсот тысяч рублей в ЖК «Урбанист» и «Авиатор», второй просит аналогичные деньги за студию в ЖК Lampo. В диапазоне от двух до двух с половиной миллионов стоят самые дешевые квартиры у ЦДС, Setl City, «Лидер Групп».
Топонимика
В XVII веке здесь обосновались переселенцы из Муромского уезда Владимирской губернии – так появилось название Мурино.
Исторический момент
- На Мурино «обкатывали» отмену крепостного права в 1843 году по инициативе его владельца графа Воронцова и с одобрения Николая I.
- Во время Великой Отечественной войны неподалеку от Мурино располагался военный аэродром, откуда совершались боевые вылеты. Сейчас на этом месте находится мемориал «Авиаторам Балтики».
Статистика
Самая востребованная локация в пригородной зоне Ленобласти.
Кудрово
В Кудрово открытие метро запланировано на 2023 году. Построят два вестибюля, один будет выходить в область, а другой – в город: между Кудрово и Петербургом всего триста метров.
Но и без метро тут для области весьма неплохая транспортная ситуация: до ближайшей станции «Улица Дыбенко» около двух километров, можно и пешком дойти, и на маршрутке доехать за пять-десять минут. Под боком выезд на КАД, а с другой стороны от него – симпатичный лесопарк Оккервиль с речкой и ландшафтным дизайном, аллеями и велодорожками. Есть даже оборудованный пляж – буквально в ста-двухстах метрах от некоторых домов, например, от ЖК «Парклэнд» от «Полис групп».
Инфраструктура и своя есть, и в соседнем Невском районе давно обжитые кварталы – поблизости от новостроек двадцать пять детских садов (есть даже с углубленным изучением английского языка) и тринадцать школ (в том числе со спортивным бассейном), несколько фитнес-клубов (один даже с ледовой ареной). И конечно, МЕГА-Дыбенко и IKEA – в шаговой доступности.
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ЖК «Парклэнд»
Застройщики в Кудрово традиционно соревнуются в креативности – это был один из первых районов, где появились нестандартные дизайнерские решения, брандмауэры во всю стену. В 2012 году в ЖК «Новый Оккервиль» появился на тот момент самый высокий арт-объект в России – на фасаде шестнадцатиэтажного пятидесятиметрового дома художники RASKRASIMVSЁ нарисовали петербургский пейзаж площадью больше пяти сотен квадратных метров. Есть и не только художественные фишки: в ЖК «Гольфстрим» от «Арсенал-Недвижимости» у жителей будет собственная сауна и спортивный зал на цокольном этаже.
Ближе всего к парку расположен ЖК «Новый Оккервиль» (студии от двух миллионов шестисот тысяч), «Парклэнд» (еще дешевле – от двух миллионов двухсот) и «Гольфстрим» от «Арсенал-Недвижимости» (самый дорогой – за студию просят три миллиона шестьсот рублей).
Удивительно, но факт – транспортная доступность у Кудрово, может быть, даже лучше, чем у более центрального Невского района, так как проще попасть на КАД. Когда откроют метро – довольны будут и «бесколесные» жители. Через пять-семь лет обещают построить Восточный скоростной диаметр, который пойдет из Кудрово через центр в Московский район, к Западному скоростному диаметру.
Исторический момент
- В 1997 году в деревне Кудрово проживали 92 человека, в 2002-м — 85 человек, в 2007-м — 91. В 2019-м – 31 577!
- С 1930-х в Кудрово был колхоз, потом совхоз.
Топонимика
- Ученые так и не пришли к единому мнению, откуда взялось название «Кудрово».
- В Кудрово очень любят географию: тут есть площадь Европы, Европейский проспект, улицы Австрийская, Альпийская, Английская, Венская, Пражская, Итальянский переулок.
Текст: Виктория Пятыгина
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