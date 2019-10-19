5 мифов о покупке недвижимости в новостройке

2. Можно не получить квартиру, если покупать ее в новостройке.

Все это уже в прошлом, ведь 1 июля 2019 года были опубликованы поправки к федеральному закону «Об участии в долевом строительстве», которые повышают безопасность покупателей при заключении сделок. Что это означает на практике? То, что деньги покупателей будут заморожены на эскроу-счете* в аккредитованном банке до ввода дома в эксплуатацию. И только потом будут переданы строительной компании. До этого момента стройка будет вестись за счет банковского проектного финансирования. Банк как независимый посредник следит за выполнением всех условий. Важно, что в этом трехстороннем (покупатель—банкзастройщик) договоре обязательно указывается срок его действия. Если в оговоренный срок сделка не проходит и продавец не приносит нужные документы, банк закрывает счет и возвращает деньги покупателю.

*Эскроу-счет означает, что покупатель открывает беспроцентный депозит, деньги на котором замораживаются на срок, не превышающий дату ввода дома в эксплуатацию (по проектной декларации), плюс шесть месяцев (такой срок отводится на передачу ключей).