Многие люди не могут решиться на покупку квартиры, потому что их преследуют предубеждения и страхи. И в этом нет ничего удивительного, ведь не хочется потерять средства, которые долго копились и откладывались. Но мы вместе с «Авито» хотим развеять все сомнения или хотя бы избавиться от мифов, которые мешают спать спокойно, хотим чуть больше погрузиться в тему покупки недвижимости в новостройке.
5 мифов о покупке недвижимости в новостройке
1. Если дом строит неизвестный застройщик, проект не завершат.
Нет, это не так. Самое главное — проверить у какого банка застройщик получил проектное финансирование. Если банк надежный, то все будет в порядке. Искать информацию о банке нужно в проектной декларации (мы еще вернемся к этой теме в пункте ниже). Необходимо проверить сроки сдачи объекта, насколько они адекватны реальным. Все эти документы можно найти на сайте «Авито» в карточке понравившегося вам ЖК.
Влад Авдеенко
Юрист
В интернете сейчас можно найти отзывы практически о любом застройщике, есть также сайты с перечнем построенных ЖК, сроками постройки и задержками сдачи, поэтому любую информацию по застройщику можно проверить не выходя из дома. Например, на сайте Долгострою.net.
Юрий Орлов
Юрист
Главный совет при покупке квартиры в новостройке — правильно подойти к выбору застройщика. Целесообразно проверить разрешение на строительство, а также ознакомиться с судебной практикой в отношении застройщика, чтобы заранее было представление о соблюдении конкретным застройщиком сроков исполнения обязательств по передаче объекта. Ключевой момент — чтобы застройщик не обанкротился и не имел простоя на объектах. Справочные правовые системы, такие как «Консультант+» и «Гарант», помогут в поиске сложившейся в отношении застройщика судебной практики. Неопытному человеку как минимум необходимо быть внимательным; если ему становится что-либо непонятно, стоит прибегнуть к помощи разбирающихся в этом вопросе специалистов. Целесообразно заранее получить ответы на все интересующие вопросы, чем в последующем бегать с претензиями и исками, обивая пороги юристов и судебных учреждений, неся при этом значительные денежные расходы.
2. Можно не получить квартиру, если покупать ее в новостройке.
Все это уже в прошлом, ведь 1 июля 2019 года были опубликованы поправки к федеральному закону «Об участии в долевом строительстве», которые повышают безопасность покупателей при заключении сделок. Что это означает на практике? То, что деньги покупателей будут заморожены на эскроу-счете* в аккредитованном банке до ввода дома в эксплуатацию. И только потом будут переданы строительной компании. До этого момента стройка будет вестись за счет банковского проектного финансирования. Банк как независимый посредник следит за выполнением всех условий. Важно, что в этом трехстороннем (покупатель—банкзастройщик) договоре обязательно указывается срок его действия. Если в оговоренный срок сделка не проходит и продавец не приносит нужные документы, банк закрывает счет и возвращает деньги покупателю.
*Эскроу-счет означает, что покупатель открывает беспроцентный депозит, деньги на котором замораживаются на срок, не превышающий дату ввода дома в эксплуатацию (по проектной декларации), плюс шесть месяцев (такой срок отводится на передачу ключей).
Александра Богомолова
Юрист
Что касается поправок в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», могу сказать так: именно конечный потребитель почувствует на себе последствия этих изменений. Ожидается соответствующий рост цен на первичную недвижимость, что, естественно, отразится и на вторичном рынке жилья. «Кредитовать» застройщика теперь будет не участник долевого строительства, то есть покупатель, который раньше вносил денежные средства напрямую застройщику, а банк с соответствующими процентами. Ввиду чего, ни один предприниматель не захочет уменьшать свою прибыль и должным образом увеличит стоимость объектов долевого строительства. Да, рисков для дольщиков будет меньше, но и платить за дополнительные гарантии придется больше.
3. Квартира в новостройке требует больших расходов.
И да и нет, ведь сейчас продается много квартир с отделкой. Поскольку рынок недвижимости расширяется, как Вселенная, застройщики пытаются найти новые ходы для привлечения клиентов. Кто-то начинает экономить на отделке, чтобы привлечь больше покупателей, а кто-то понимает, что только низким прайсом не добиться первенства и начинает, напротив, расширять линейку полезных опций в своих домах. Главный совет: не ленитесь сравнивать похожие варианты, чтобы выбрать лучший из них. Сделать это можно на сайте Единый ресурс застройщиков, где также можно посмотреть, какие ЖК находятся в ТОПе.
Юлия Черкасова
Дизайнер интерьеров
Если вы решили купить квартиру с готовой отделкой, то планировка и расстановка мебели заранее будут определены, так как выводы света и электрических розеток уже будут сделаны. Просто имейте это в виду. Зато можно будет фантазировать над цветовой гаммой и декором. Выбирайте шведские или финские технологии застройки. В доме, построенном по шведской технологии, у вас в квартире будет душевой трап (система слива воды в полу), а также несколько точек освещения на потолке, качественные окна и продуманная система вентиляции.
4. Недвижимость невозможно купить без помощи специалиста.
Многие считают, что не обладают достаточным количеством знаний, чтобы совершить подобную сделку самостоятельно. Конечно, это так, но при желании всему можно научиться. В первую очередь, изучите репутацию застройщика и то, каковы были его предыдущие проекты, не было ли с ними связано каких-то скандалов или казусных историй. Проверьте все документы, которые застройщик должен оформить при строительстве жилья. На сайте «Авито» в разделе «Карточка ЖК» можно найти важные документы, которые надо изучить, когда вы выбираете застройщика. (О том, где искать полезные функции поиска на сайте «Авито», читайте в статье «Хотите купить квартиру?».) Главные два документа любой новостройки — разрешение на строительство и проектная декларация. Во втором из них указываются финансовые риски, сроки строительства и описание новостройки и планов на благоустройство территории. Еще можно сходить в полевую разведку и проверить состояние недавно сданных объектов застройщика, которого вы выбрали для строительства вашего будущего жилья. Так для вас не останется сюрпризов, а нервные клетки будут целее.
Влад Авдеенко
Юрист
Совет касательно инфраструктуры. Застройщики сейчас часто строят дома по 20+ этажей, в которых огромное количество квартир-студий. Это ведет к недостатку парковочных мест во дворе, увеличению нагрузки на инфраструктуру, создает пробки, когда в такой муравейник возвращаются с работы. В Санкт-Петербурге в Мурино (Девяткино) это очень актуально. Так что лучше всего, если есть дополнительные средства, приобрести место в паркингах, которые застройщики строят рядом с ЖК. Иначе готовьтесь вечером кружить вокруг дома в поисках парковочного места.
5. Все новостройки стоят на отшибе, там нет необходимой инфраструктуры.
Так тоже бывает, но это нужно как следует проверить. К тому же, все зависит от формата ЖК (можно найти и комфорт- или бизнес-класс, которые чаще всего возводятся рядом с метро и другими транспортными узлами). Во-первых, на сайте «Авито» есть карта, которая помогает сузить поиск, например, если вы давно присмотрели какой-то район, он вас всем устраивает и вы хотели бы там жить, вам наверняка удастся найти что-нибудь себе по душе. Во-вторых, можно съездить на место строительства и все разведать, о чем мы уже говорили выше. И самый верный способ — проверить проектную декларацию. Все обещанные удовольствия и удобства должны быть в нее включены.
Влад Авдеенко
Юрист
При подборе квартиры в новых ЖК важно понимать, когда будет готова инфраструктура, особенно если ее постройкой занимается город; речь идет о поликлиниках, детских садах, больницах и школах. Эту информацию, а именно проект застройки с указанием сроков строительства тех или иных объектов, можно напрямую спросить у менеджеров застройщика или в администрации района, если этих документов нет на официальном сайте. В любой администрации района есть отдел по работе с обращениями граждан. Застройщики же обязаны выкладывать проектную документацию, которую вы можете скачать с сайта.
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