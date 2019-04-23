Почему горожане предпочитают жить дальше от центра?

Найти баланс между жилой и социальной инфраструктурой, транспортной доступностью и свежим воздухом для детей сегодня зачастую можно только в спальных районах Петербурга. Как создать комфортную городскую среду для проживания, разбираемся на примере ЖК «Огни залива» от компании «БФА- Девелопмент».

Экология Красносельский район, где сейчас строят жилой комплекс «Огни залива», принято считать одним из самых благоприятных с точки зрения экологии. Здесь нет загрязняющих предприятий, а ветер с Финского залива быстро очищает воздух от вредных выбросов. Близость акватории обеспечивает не только приток свежего воздуха, но создает важные условия для комфортной жизни – природное окружение, ощущение простора и тишину. Еще один фактор, влияющий на экологическую обстановку – крупные зеленые массивы, которыми окружен комплекс.

Парки Площадь зеленых насаждений в Красносельском районе – более 600 га. В десяти минутах ходьбы от «Огней залива» находится Южно-Приморский парк, заложенный в середине XX века. Здесь приятно проводить время с семьей: летом можно взять в прокат лодку, прокатиться на аттракционах или устроить пикник. Кроме того, местные жители любят отдыхать в Сосновой Поляне и Полежаевском парке. Даже с учетом перспектив нового жилищного строительства, зеленых насаждений хватит на всех.

Образ жизни В «Огнях залива» ЗОЖ органично сочетается с развитой инфраструктурой. На территории жилого комплекса предусмотрены закрытые от автомобилей дворы, паркинги, пешеходные и велодорожки. В шаговой доступности – магазины, аптеки, места для развлечений и общения. Вдоль Дудергофского канала обустроен широкий променад, для отдыха отведена большая рекреационная и зеленая зона, где можно прогуливаться и любоваться красотой Финского залива. Жители ЖК «Огни залива» встречают восходы и провожают закаты с видом на воду, устраивают пикники, практикуют йогу, загорают на пляже и участвуют в спортивных праздниках, организованных застройщиком. Кроме того, в акватории Финского залива регулярно проходят соревнования по сноукайтингу.

Для семей с детьми Проект «Огни залива» ориентирован на семьи с детьми. Больше половины полноформатных квартир здесь – двух- и трех-комнатные, с подсобными помещениями, просторной кухней и прихожей. В первой очереди ЖК «Огни Залива» работает детский сад для детей от 3 до 7 лет. В учреждении предусмотрены музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и собственная кухня. Во дворе, на огороженной территории стилобата, организованы игровые площадки для малышей, по периметру установлены камеры видеонаблюдения. В самом микрорайоне оборудованы спортивные площадки, есть множество детских кружков и секций, парковые зоны.