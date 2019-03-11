Зачем покупать квартиры с видом во двор (а не на водную гладь) в доме на набережной?

Проектируя дома на первой линии, архитекторы не забывают уделять большое внимание камерной обстановке внутренней территории. Зачастую живописному виду на набережную владельцы жилья сегмента премиум предпочитают клубную приватность и уединение. В чем привлекательность таких квартир, разбираемся на примере 25 апартаментов, специально отобранных компанией «БФА-Девелопмент» для рациональных покупателей на Ждановской улице, 45.

Квартирография Дом на Ждановской, 45 – это современная интерпретация крепости. Благодаря тому, что здание с двух сторон окружено реками – Малой Невкой и Ждановкой, создается ощущение защищенности и приватности. Традиционно для комплексов на набережной было разработано множество квартир с видом на воду, собственную марину и инновационный морской фасад Петербурга, который включает в себя пролеты ЗСД, стадион «Санкт-Петербург», напоминающий очертаниями летающую тарелку, и новую доминанту города Лахта Центр. Но местная квартирография подразумевает и тихие апартаменты с видом на авторскую архитектуру, фасады от живой легенды дизайна Филиппа Старка и грамотно спланированную внутреннюю территорию.

Квартиры с окнами во двор Подобное решение подойдет для тех, кто избегает шума дорог и даже волн. Двор на Ждановской 45 – закрытый и на 8 метров выше уровня земли. Благодаря белоснежным фасадам, которые отражают солнечные лучи, здесь всегда светло. Среди планировок можно выделить квартиры с террасами, собственными лифтами и двухуровневые апартаменты. В дополнение можно заказать индивидуальный дизайн-проект от студии YOO Inspired by Starck в одном из четырех стилей – Classic, Culture, Nature, Minimal.

Дизайн от Филиппа Старка Архитектура и дизайн жилого пространства отражают предпочтения и образ жизни владельцев апартаментов. Проект дома на Петроградской стороне разрабатывала студия YOO inspired by Starсk. По замыслу ее основателя, дизайнера Филиппа Старка, комплекс возведен в стиле luxurious modesty («роскошная умеренность»). Архитектура здания сочетает скандинавскую сдержанность, средиземноморские традиции и американский хай-тек. Фасад облицован широкоформатными керамическими плитами, стеклом и натуральным камнем. В парадном лобби, отделанном натуральным гранитом, ониксом и дизайнерской плиткой от Филиппа Старка, обустроили зону отдыха и консьерж-сервис для удобства жильцов.

Расположение Дом на Ждановской, 45 построен в историческом центре Петербурга – на стрелке Петроградской стороны. Для неспешных прогулок организована пешеходная набережная, для активного отдыха подойдут расположенные вблизи парковые зоны Каменного и Крестовского островов. До Дворцовой площади на машине можно доехать за 7 минут, а до ЗСД, КАДа и «Лахта Центра» всего за пять.

Инфраструктура Развитая собственная инфраструктура подчеркивает клубный характер премиальной недвижимости. На территории дома на Ждановской, 45 предусмотрено отдельное здание спортивного центра с бассейном, есть собственная марина и яхт-клуб на 50 мест. «Не выходя из дома», можно заняться шопингом в галерее бутиков или устроить семейный ужин в одном из видовых ресторанов. Еще одно преимущество клубного формата – безопасная и комфортная среда для самых маленьких жителей дома. В комплексе работают частный детский сад и центр детского творчества, для развлечений на свежем воздухе организовано несколько игровых площадок.