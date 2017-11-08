В сети появилось объявление о продаже необычной квартиры в Приморском районе Петербурга. Прямо внутри городского жилья обустроена домовая церковь с фресками в византийском стиле. На объявление обратил внимание портал Restate.

Апартаменты находятся у метро «Черная Речка», имеют отдельный вход и свое крыльцо, при этом церковь расположена в подвальном помещении, войти туда можно только из квартиры по внутренней лестнице.

«Церковь Богоматери Всецарицы основана в 1998 году, расписана фресками в византийском стиле, в отделке использован натуральный камень (известняк на полу и каррарский мрамор на престоле и жертвеннике), алтарные врата и предметы интерьера — ковка», говорится в объявлении.