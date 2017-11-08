В Петербурге продается квартира с православным храмом и византийскими фресками
В сети появилось объявление о продаже необычной квартиры в Приморском районе Петербурга. Прямо внутри городского жилья обустроена домовая церковь с фресками в византийском стиле. На объявление обратил внимание портал Restate.
Апартаменты находятся у метро «Черная Речка», имеют отдельный вход и свое крыльцо, при этом церковь расположена в подвальном помещении, войти туда можно только из квартиры по внутренней лестнице.
«Церковь Богоматери Всецарицы основана в 1998 году, расписана фресками в византийском стиле, в отделке использован натуральный камень (известняк на полу и каррарский мрамор на престоле и жертвеннике), алтарные врата и предметы интерьера — ковка», говорится в объявлении.
Площадь квартиры составляет 80 кв. метров. В ней есть кухня, прихожая, две жилые комнаты и санузел. /Стоимость в объявлении не указана, но владелец жилья обещает рассказать об этом в личной переписке.
Напомним, ранее аналитики рынка недвижимости составили рейтинг самого необычного жилья, которое продается в Петербурге. Здесь можно посмотреть на квартиры с собственными крышами, каминами и даже курительными комнатами.
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