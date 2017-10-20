Рейтинг: 10 самых необычных арендных квартир Петербурга

Полный набор

Стоимость: 55,9 тысяч рублей в месяц

Местоположение: Октябрьская набережная

«Бронза» у лота, который объединяет в себе большое количество необычных элементов. В этой двухуровневой квартире есть и действующий дровяной камин, и сауна, и кинозал с проекционным экраном и тренажерным залом в лоджии с панорамным остеклением. При этом стены в гостиной декорированы рыцарской атрибутикой, а кухню украшает желтый холодильник.



