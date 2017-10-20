Рейтинг: 10 самых необычных арендных квартир Петербурга
Аналитики агентства недвижимости составили рейтинг самых необычных петербургских квартир, которые сдаются в аренду. Показываем, как выглядит жилье, которое имеет собственную крышу, камины и даже курительные комнаты.
10 место
Квартира с сауной
Стоимость: 30 тысяч рублей в месяц
Местоположение: пр. Ветеранов
Открывает рейтинг лот с арендной ставкой в 30 тыс. рублей в месяц. Отличительной особенностью этой квартиры является наличие сауны. Кроме того, арендатора ждут качественная отделка и дополнительный бонус – квартира сдается впервые.
9 место
Мансарда с террасой
Стоимость: 32 тысячи рублей в месяц
Местоположение: Пушкин
На этот лот стоит обратить внимание тем, кто ищет нестандартное жилье по доступной цене. Объект находится в мансардном этаже, а скошенные потолки и отделка в стиле лофт создают атмосферу уюта. Дополняет впечатление от квартиры небольшая открытая терраса, на которой можно пить кофе с видом на окрестности.
8 место
Двухуровневая квартира
Стоимость: 40 тыс. рублей в месяц
Местоположение: ул. Шелгунова
На восьмом месте находится одна из самых доступных двухуровневых арендных квартир Петербурга (если не брать в расчет микро-студии с антресольным этажом) в Невском районе.
7 место
Полуподвал
Стоимость: 45 тыс. рублей в месяц
Местоположение: ул. Моховая
Седьмая строчка у довольно необычной квартиры, расположенной в полуподвальном помещении в центре города. Несмотря на то, что само словосочетание «полуподвальное помещение» вызывает не самые приятные ассоциации, этот лот выглядит довольно приятно: отделка выполнена в светлых тонах, а ниши в стенах с подсветкой компенсируют недостаток дневного света. Дополнительный бонус – отдельный вход с улицы.
6 место
Эксплуатируемая кровля
Стоимость: 45 тыс. рублей в месяц
Местоположение: ул. Матроса Железняка
Крыши Петербурга уже давно стали самостоятельной достопримечательностью города – по ним можно даже заказать экскурсионный тур. Но арендатору этой квартиры это ни к чему, ведь он сможет проводить на собственной крыше сколько времени, сколько захочется.
5 место
Изразцовая печь
Стоимость: 48 тыс. рублей в месяц
Местоположение: ул. Ленина
Коренных жителей Петербурга вряд ли можно удивить печью в квартире – до недавнего времени это был единственный источник тепла во многих старинных домах в центре города. Сегодня же это скорее декоративный элемент, который придает уют жилому пространству. Например, голландская печь с богатым декором украшает квартиру с пятой позиции.
4 место
Камин
Стоимость: 54 тыс. рублей в месяц
Местоположение: ул. Пионерская
Тем, кто старинным печам предпочитает современные камины, подойдет лот, который расположился на пятом месте. За 54 тыс. рублей в месяц арендатор получит в пользование трехкомнатную квартиру с классической отделкой. А кроме настоящего дровяного камина в стоимость входят сауна и парковочное место для автомобиля.
3 место
Полный набор
Стоимость: 55,9 тысяч рублей в месяц
Местоположение: Октябрьская набережная
«Бронза» у лота, который объединяет в себе большое количество необычных элементов. В этой двухуровневой квартире есть и действующий дровяной камин, и сауна, и кинозал с проекционным экраном и тренажерным залом в лоджии с панорамным остеклением. При этом стены в гостиной декорированы рыцарской атрибутикой, а кухню украшает желтый холодильник.
2 место
Три уровня
Стоимость: 70 тыс. рублей в месяц
Местоположение: наб. реки Мойки
«Серебро» достается квартире, жилое пространство которой размещается сразу на трех уровнях. Первый этаж занимает гостиная, второй – кухня и санузел, а в антресоли находится спальня. Лот с отделкой в стиле hi-tech.
1 место
Развлекательный центр
Стоимость: 150 тыс. рублей в месяц
Местоположение: Большой проспект ПС
И первая строчка рейтинга необычных арендных квартир Петербурга достается просторной квартире в стиле лофт площадью 250 кв. м в мансардном этаже дома. Объект подойдет тем, кто любит со вкусом проводить свободное время. Здесь есть бильярдный зал, кинотеатр с проектором и качественной акустикой, сауна, курительная комната и многое другое.
По материалам ЦИАН
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